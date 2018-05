Governo ultime notizie: elezioni anticipate, Di Battista sarà leader del M5S

Prepotente è tornato sulla scena politica nelle ultime ore Alessandro Di Battista. Colui che negli ultimi anni ha rappresentato più spesso in tv e nelle piazze, con Luigi Di Maio, il Movimento 5 Stelle. Dato in partenza per un viaggio che avrebbe dovuto documentare e traslare sotto forma di fatica editoriale con la compagna ed il figlio ha fatto sapere proprio nelle ultime ore che il viaggio è confermato ma sarà interrotto in caso di elezioni anticipate.

Infatti da ieri, dopo che il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato, tutto è tornato in discussione. Motivo? Tutto è saltato dopo il veto di Mattarella sul nome di Savona come ministro dell’economia. A seguire il Colle ha affidato l’incarico a Cottarelli ma l’obiettivo dell’ex commissario della spending review è quello di riportare l’Italia alle urne. Subito dopo l’estate, cioè tra settembre e ottobre, o al massimo all’inizio del 2019.

Governo ultime notizie, mea culpa di Di Maio

Rispetto alla rappresentazione del M5S mentre Luigi Di Maio ha sempre rappresentato l’anima più dialogante e istituzionale Alessandro Di Battista è da sempre l’uomo che riesce a scaldare di più le piazze. Ieri sera, al culmine di una giornata rocambolesca, e nel pieno di una sorta di corto circuito politico ed istituzionale sono saliti insieme sul palco a Fiumicino. Da lì Di Maio ha fatto una specie di mea-culpa ammettendo di aver sempre rappresentato nel MoVimento la posizione di chi crede nella necessità di stare a pieno nel solco delle istituzioni. Chiaro il riferimento a posizioni contrastanti. Come ad esempio quella di Di Battista che forse non a caso ha scelto in concomitanza delle elezioni del 4 marzo di non ricandidarsi.

Governo ultime notizie, ruolo Di Battista e nuovo scenario M5S

In vista delle nuove elezioni cambia completamente lo scenario. C’è chi in queste ore ragiona ad alta voce sulla possibile trappola tesa da Salvini a Di Maio. Secondo questa tesi il segretario della Lega avrebbe prima indebolito il capo politico dei 5 Stelle inducendolo a rinunciare ad entrare da premier a Palazzo Chigi. Poi lo avrebbe costretto a seguirlo, sul nome di Savona come ministro dell’Economia, sino alla rinuncia della formazione del cosiddetto governo del cambiamento. In questo modo Di Maio si sarebbe indebolito.

E alle prossime elezioni chi potrebbe beneficiare sul piano elettorale della situazione potrebbe essere proprio la Lega di Salvini. Perciò il ruolo di Di Battista diventerebbe vitale per continuare a fare del M5S la prima forza politica del Paese. Con un ruolo di primo piano da affidare proprio a chi che non le manda mai a dire. A quel Di Battista il cui profilo appare immediatamente più di lotta rispetto a Di Maio.

Governo ultime notizie, Di Battista ‘Parto ma torno in tempo per le elezioni’

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM