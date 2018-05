Governo ultime notizie, Conte out. Mattarella convoca Cottarelli

La situazione politica da cui stava per nascere la Terza Repubblica sembra precipitata. Infatti nel pomeriggio di oggi, Domenica 27 maggio 2018, il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A chiarire il motivo del mancato avvio del governo del cambiamento è stato il Capo dello Stato. Confermando tutte le indiscrezioni ha spiegato che non si è sentito di approvare nella lista dei ministro il nome di Paolo Savona come prossimo ministro dell’Economia.

Governo ultime notizie, M5S e Lega sulle barricate

Letteralmente su tutte le furie tutti gli esponenti di primo piano del Movimento 5 e della Lega. Infatti sia Di Maio che Salvini hanno chiesto il ritorno immediato alle urne. Ma c’è di più. I vertici del M5S stanno valutando la richiesta di impeachment. Il richiamo è all’articolo 90 della Costituzione che letteralmente recita. ‘Il presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri’.

Non esiste mandare nel caos il paese per fini ideologici. Credo sia arrivato il momento per #impeachment a #Mattarella . È una strada obbligata e coerente — carlo sibilia (@carlosibilia) 27 maggio 2018

Governo ultime notizie, convocato Cottarelli al Quirinale

Tra gli aspetti principali della crisi istituzionale in pieno svolgimento si registra un nuovo passaggio; ovvero la convocazione al Colle da parte di Mattarella. Domattina incontrerà Carlo Cottarelli. Riportiamo alcuni punti di un articolo pubblicato il 15 maggio 2018 dal quotidiano torinese La Stampa dall’esplicativo titolo ‘Ecco le mie condizioni per fare il premier‘.

Governo ultime notizie, idee di Cottarelli

Un pezzo col quale l’ex commissario per la revisione della spesa pubblica e direttore esecutivo del Fondo monetario ha voluto chiarire alcuni punti chiave come la priorità ‘di mettere a posto i conti pubblici. Certe misure si possono ipotizzare, ma in un quadro in cui il debito si riduce a una velocità sufficiente per mettere l’Italia al riparo dalla prossima recessione. Se l’idea è di tagliare le tasse in deficit, aumentando la spesa, non sono la persona giusta’. Ancora poche settimane fa Cottarelli aveva motivato la sua contrarietà su uno dei punti principali del contratto di governo ovvero l’abolizione della riforma Fornero.

Governo ultime notizie, mercati e reazioni politiche

Nel suo intervento Mattarella ha spesso fatto riferimento alla posizione dei mercati ed ai rischi connessi per la tenuta economica del nostro Paese parlando di ‘tutela di risparmi degli italiani’. C’è tuttavia chi ha fatto notare che lo spread è al momento intorno ai 200 punti, ben distanti dai livelli di allarme che portarono nel 2011 alle dimissioni da Palazzo Chigi di Silvio Berlusconi. Quanto alle posizioni politiche è possibile per ora riassumere sostanzialmente tutto ai due principali fronti. Da una parte M5S, Lega e Fratelli d’Italia. Tutti, pur con gradazioni diverse, molto irritate nei confronti di Mattarella. Dall’altra parte PD, Forza Italia e le forze centriste. La situazione è in costante aggiornamento. Nelle prossime ore è possibile prevedere importanti sviluppi. Cosi come si registra grande attenzione da parte dei Paesi Europei anche in virtù del fatto che al centro della crisi istituzionali c’è proprio l’Europa.

