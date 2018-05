Calciomercato 2018: futuro da decidere per Higuain

Calciomercato 2018: futuro da decidere per Higuain

Nonostante il caos di due estati fa e le stagioni molto buone dal punto di vista realizzativo, la Juventus potrebbe separarsi dal suo attaccante principe Gonzalo Higuain.

Già da qualche settimana si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero l’argentino lontano da Torino.

LEGGI ANCHE: Mondiali Russia 2018, focus favorite: Germania e Spagna. 1a parte

Calciomercato 2018: il futuro di Higuain deciso dopo il mondiale

Come dichiarato dal vicepresidente della Juventus Pavel Nedved in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky, il futuro del Pipita verrà deciso dopo il mondiale.

Nessuna smentita secca dunque riguardante la sua cessione, ma nemmeno parole di separazione netta e definitiva.

In queste ultime ore il Corriere della Sera ha riportato una notizia riguardante un clamoroso scambio Icardi-Higuain fra Inter e Juventus, nel quale ai nerazzurri andrebbero anche 50 milioni per pareggiare i 110 milioni della clausola di Icardi (Higuain viene valutato dalla Juventus 60 milioni).

La notizia però, al momento, non ha trovato conferma nelle voci dei dirigenti delle due compagini.

La soluzione più plausibile in caso di addio ai bianconeri sembra essere il Chelsea.

I blues in panchina stanno chiudendo con Maurizio Sarri, con il quale Higuain ha un grande rapporto e con il quale è arrivato a disputare una stagione grandiosa in maglia Napoli realizzando 36 reti nel campionato 2015/2016, record assoluto.

Alvaro Morata in questa stagione non ha convinto i londinesi, che ora cercano un attaccante di alto livello per cominciare un nuovo progetto con Sarri e Gonzalo Higuain potrebbe essere il prescelto.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM