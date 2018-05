Radici: trama e anticipazioni della serie tv in onda su Rete 4

Questa sera, in prima serata, andrà in onda su Rete 4 la mini serie Radici, che sarà suddivisa in quattro puntate, ciascuna composta da due episodi.

La serie è un remake dell’omonimo sceneggiato prodotto nel 1977 e andato in onda in America, dove riscosse un enorme successo. Tratto dal romanzo di Alex Haley, l’opera affronta temi quali il razzismo, la schiavitù e il desiderio di libertà, in un’epoca segnata dal capitalismo e dal colonialismo.

La serie degli anni Settanta fu una vera e propria rivelazione e le venne riconusciuto un enorme impatto mediatico e sociale. La serie remake, targata Mediaset, si augura di fare lo stesso.

Diretta da Phillip Noyce, Mario Van Peebles, Thomas Carter e Bruce Beresford, Radici vede tra i protagonisti attori come Malachi Kirby, Forest Whitaker, Anna Paquin e Laurence Fishburne.

Radici: trama della serie

La vicenda vede come protagonista Kunta Kinte, un giovane guerriero africano, catturato e ridotto in schiavitù, costretto a lavorare nelle piantagioni di cotone negli Stati Uniti durante l’epoce che precede la Guerra di Secessione.

Kunta, dal carattere forte e ribelle, lotterà fino alla fine per coronare il suo sogno di libertà; desiderio che verrà esaudito solo dopo molti anni di prigionia, durante i quali fu costretto a subire violenze umiliazioni di ogni genere.

La storia narra dal suo rapimento in Africa, avvenuto nel 1767, all’arrivo negli Stati Uniti, dove venne venduto come schiavo nella Colonia del Maryland; dall’inizio della Guerra di Secessione, alla conquista della libertà, continuando con l’evolversi della sua famiglia.

Si giunge, così, alla nascita del suo pronipote, lo scrittore Alex Haley, autore del romanzo da cui è stata tratta l’intera trasposizione televisiva.

