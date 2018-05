Governo ultime notizie: Gentiloni in contatto col Colle per incarico bis

Una situazione complicata quella relativa alla formazione di governo che si sta ingarbugliando sempre di più. In questo momento, il Presidente del Consiglio incaricato Cottarelli è al lavoro sulla lista dei ministri del suo eventuale governo di garanzia. Tuttavia, resta in stand-by visto che la possibilità di veder nascere un governo “politico”, dopo la tensione causata dall’affaire Savona, ha ripreso quota nelle ultime ore.

La nomina di Cottarelli doveva placare i mercati nelle intenzioni del Colle ma, almeno finora, non ha funzionato; d’altronde, l’ex commissario alla spending review avrebbe solo il compito di traghettare il paese alle urne il prima possibile. Un elemento di instabilità che la finanza internazionale non ha mancato di cogliere; a questo poi se ne aggiunge un altro: la mancanza anche di un minimo sostegno parlamentare per il suo eventuale esecutivo.

Ora, in un contesto così fluido è difficile fare previsioni; d’altra parte, si possono individuare quattro possibili soluzioni all’attuale crisi istituzionale. Innanzitutto, Mattarella potrebbe chiedere al premier dimissionario Gentiloni di rimanere in sella e traghettare il paese verso le urne; una soluzione che non si discosterebbe molto da quella che prevede la nascita del governo Cottarelli. Però, se quest’ultimo dovrà affrontare una missione quasi impossibile (garantirsi la “non-sfiducia” di M5S e Lega), l’esponente del Pd può già contare su un appoggio, seppur ristretto, delle Camere.

Al di là delle due ipotesi “tecniche”, si sono riaffacciate almeno due possibili soluzioni “politiche” per Mattarella. In primis, il Quirinale potrebbe affidare l’incarico a Salvini o Giorgetti nella speranza che la coalizione di centrodestra formi – in qualche modo – una maggioranza. È ovvio che tale opzione sia più gradita a Forza Italia che al Carroccio. In secondo luogo, potrebbe essere fatto un altro tentativo in direzione giallo-verde; in questo caso il Colle vorrebbe sempre Giorgetti a Palazzo Chigi ma il problema resterebbe il ministero dell’Economia per il quale dovrebbe essere riproposto Savona.

