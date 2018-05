Calciomercato 2018: l’Arsenal abbraccia Lichtsteiner.

A stagione conclusa, sono tante le trattative che si portano avanti in questo calciomercato 2018, tra cessioni ed acquisti. C’è un via vai di giocatori, alcuni arrivano in Italia, altri la salutano. Questo è il caso di Stephan Lichtsteiner. L’esterno svizzero è infatti pronto alla sua nuova avventura con l’Arsenal.

Calciomercato 2018: Stephan Lichtsteiner ai gunners

Dopo 10 anni in Italia, il giocatore svizzero saluta la Serie A. Le 3 stagioni alla Lazio e le successive 7 alla Juventus fanno di lui un terzino d’esperienza, sempre pronto al sacrificio e al lavoro sporco. Con i bianconeri è entrato nel mito, centrando 7 scudetti in altrettante stagioni, ma è il caso di voltar pagina e il terzino ha già deciso. Infatti Lichtsteiner ha accettato l’offerta dell’Arsenal, che prenderà il giocatore a costo zero, svincolato dalla Juventus. Per lui pronto un contratto annuale, fino al 30 Giugno 2019. Manca solo l’ufficialità, ma il giocatore classe 84 è un nuovo tassello dei Gunners.

Stephan Lichtsteiner: l’inizio di una nuova avventura

Saluta la Juventus e i suoi tifosi, alzando il settimo scudetto consecutivo, che rappresenta il mito, l’impresa che nessuno, finora, è riuscito a compiere. Ma è proprio quando vinci tanto che hai bisogno di cambiare. Stephan Lichtsteiner a 34 anni vuole mettersi in gioco, sapendo di poter dare ancora tanto, per fiato, corsa, sacrificio, voglia e grinta. Un giocatore utilissimo e sempre disponibile. Per questo il terzino ha analizzato le varie offerte, per poi decidere di andare in Inghilterra, dall’Arsenal. Giocherà quindi in Premier League, mettendosi, ancora una volta, alla prova. Per i Gunners si tratta di un acquisto importante, arrivato a costo zero. Un tassello in più per ritornare grandi e rialzare un trofeo, che manca da troppo tempo.

