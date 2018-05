Golden Gala 2018 a Roma: orario e atleti partecipanti. Diretta Rai 2

Grande evento a Roma con la quarta tappa della IAAF Diamond League 2018. Nella capitale arriva il Golden Gala – Pietro Mennea, l’evento raccoglie oltre 150 atleti provenienti da 51 paesi del mondo, le più grandi stelle dell’atletica. Nel “cast” ci sono anche moltissimi italiani che hanno il talento per diventare grandi. L’esclusiva sarà di Rai 2. Andiamo a vedere partecipanti e orari della manifestazione.

Golden Gala 2018: spettacolo assicurato nei 100 metri

Attorno alla categoria 100 metri c’è sempre molta attenzione, lo spettacolo infatti sembra essere assicurato. Sfida aperta infatti sarà quella tra Ronnie Baker e Christian Coleman che hanno tra i loro idoli Gatlin e Bolt. Anche una coppia tutta italiana proverà a migliorarsi e si sfiderà sulla pista, si tratta infatti di Filippo Tortu e Marcel Jacobs. L’atleta milanese insegue il record di Pietro Mennea (10.01) mentre lui è a (10.03). Marcel Jacobs invece ha affermato che proverà a migliorarsi, per lui è già una grande emozione essere in una manifestazione sportiva con personaggi che fino a poco tempo fa vedeva solo in tv.

Golden Gala 2018: programma completo

Come abbiamo già accennato la manifestazione si terrà questa sera 31 maggio. Andiamo a vedere da che ora inizierà lo spettacolo. Si parte subito dalle ore 17.40 con il lancio del disco (femminile). Alle 19.20 invece sarà la volta di quello maschile. Alle 19.30 via al salto con l’asta, categoria maschile con alle 20.03 l’inizio della gara ad ostacoli 400 metri femminile ma non valida per la Diamond League. Di seguito avremo poi: salto in alto femminile, 400m ostacoli maschile, 3000m siepi femminile, 800m maschile, salto in lungo maschile e 100m ostacoli categoria maschile. Alle 21.07 invece inizierà la seconda ed ultima parte con due gare da 400m, la 200m femminile, la 100m maschile, la 1500m maschile e per concludere 3000m siepi maschile.

