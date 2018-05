Calciomercato Serie A: le trattative in vista della prossima stagione.

Conclusasi anche la Champions League, in questo calciomercato Serie A le trattative iniziano già a delinearsi. Le big italiane stanno già studiando le strategie per affrontare al meglio la nuova stagione. L’Inter cerca qualche rinforzo per la Champions League, la Juventus vuole rivoluzionare la squadra senza perdere, però, il potere in campionato. Roma e Napoli vogliono migliorarsi e spingersi ancora più in là, nonostante la loro ultima stagione sia stata positiva.

Calciomercato 2018: le ultime news

L’inter, arrivata quarta e qualificata per la Champions, è sulle tracce di Dembele, giocatore del Tottenham valutato circa 20 milioni di euro. La Roma sembra aver trovato l’intesa con Kluivert, classe 1999. L’Ajax chiede 20 milioni di euro per il cartellino del giovane olandese. I giallorossi stanno spingendo anche per Bryan Cristante, desiderato da diversi top Club. La notizia più calda, e suggestiva, è quella di un presunto scambio tra Icardi e Higuain. Moratti sembra interessato a questa idea qualora ci fosse una cifra cospicua insieme all’arrivo del pipita. Non sembra comunque esserci niente di certo tra le due società. Il Milan cerca Depay, che è anche nel mirino dell’altra squadra di Milano, l’Inter.

Trattative di Napoli e Juventus

Il Napoli sembra ad un passo dall’acquisto di Fabian Ruiz del Betis Siviglia, con il club azzurro che sembra disposto a pagare la clausola rescissoria di 30 milioni pur di assicurarsi il talento spagnolo, voluto da Ancelotti. Marek Hamsik invece, ha dichiarato di voler restare al Napoli smentendo le sue parole di addio di qualche settimana fa. La Juventus non nasconde l’interesse per Mauro Icardi, cercato anche prima di acquistare Gonzalo Higuain. I bianconeri, che hanno già blindato Caldara, Spinazzola e Emre Can, vorrebbero rifondarsi sul capitano nerazzurro. Per farlo potrebbero giocarsi la carta di Higuain più 50-60 milioni di euro. C’è però anche interesse con il Chelsea per riportare Alvaro Morata alla Juventus e cedere l’argentino. Intanto, i bianconeri hanno chiuso l’accordo per Mattia Perin.

Ti potrebbe interessare anche: Calciomercato 2018: la Juventus blocca Emre Can

Calciomercato Serie A: i nomi più gettonati

I nomi più gettonati a stagione conclusa sono Bryan Cristante e Milinkovic-Savic. I due giocatori di Atalanta e Lazio hanno disputato una stagione strepitosa e sono richiesti sia in Italia che all’estero. L’Atalanta vorrebbe trattenere il giocatore per rimanere nei piani alti della classifica, il Presidente Stefano Lotito invece sembra intenzionato a cedere il serbo solo per una cifra folle, che superi i 100 milioni. Su di lui ci sono Manchester United, Juventus e Psg.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM