Giuseppe Sala: rapina a casa del sindaco di Milano

Durante la notte tra sabato 26 e domenica 27, la casa del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stata rapinata. Il primo cittadino si trovava in Liguria, per un weekend fuori porta. Dall’appartamento in centro, in zona Brera, vicino al liceo Parini, i ladri hanno rubato un Rolex, una macchina fotografica e alcuni gioielli in oro.

Tuttavia, il fatto che non siano stati toccati documenti o apparecchi elettronici, come il pc, fa supporre che i ladri non sapessero si trattasse della casa del sindaco. Hanno comunque lasciato l’abitazione completamente a soqquadro, dopo essere entrati forzando la porta con un piede di porco. Non è la prima volta che questo condominio subisce “visite sgradite”.

Il commento di Giuseppe Sala sulla vicenda

“Se ne occupa la questura, purtroppo capita come vedete anche a me. Quando succede ti dici ‘sono stato un po’ un pirla’ perché nella fretta di prendere il treno per andare in Liguria nel weekend non ho messo l’antifurto. Quindi chi ce l’ha lo utilizzi”. Sala si è così espresso sulla vicenda, a margine di un evento a Palazzo Marino. “Anche con la questura concordiamo che bisogna fare tutto il possibile per ridurre i furti in casa“. La polizia sta cercando di ricostruire gli spostamenti dei topi d’appartamento attraverso i video delle telecamere della zona.

