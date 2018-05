Sondaggi elettorali Demopolis: 54% italiani preoccupato da situazione politica

In un susseguirsi di colpi di scena, ieri si è riaperto il forno per formare un governo giallo verde. La salita al Colle di Di Maio, con capo cosparso di cenere, e la mezza apertura di Salvini, hanno portato il Quirinale a dare un’ultima chance ai due autoproclamatisi “vincitori” del 4 marzo.

Il capo politico dei Cinque Stelle si è detto disponibile a spostare il discusso economista Savona in un altro dicastero pur di far partire il governo. Ora c’è da convincere il segretario della Lega, l’unico che si era impuntato sul nome dell’ex ministro dell’Industria del governo Ciampi.

L’inversione a U di Di Maio è ben spiegata dai sondaggi che danno il Movimento in vistoso calo. Secondo una rilevazione condotta dall’istituto Demopolis tra il 28 e il 30 maggio, i pentastellati, se si votasse oggi, otterrebbero il 30% dei consensi, in calo del 2,7% rispetto alle ultime politiche. Anche lo strappo di Salvini per un ritorno alle urne subito trova una sua verità tra i numeri. Demopolis infatti, sonda la Lega al 26%, in crescita di 8,6 punti percentuali rispetto al 4 marzo. Insomma un bottino da capitalizzare il prima possibile.

“I fatti degli ultimi giorni – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – hanno contribuito, come è naturale, a determinare significative variazioni nel consenso ai partiti. Un primo segno riguarda l’astensione che, se si tornasse oggi alle urne, crescerebbe di 5 punti”.

A mettere un freno alla voglia di urne dei due contendenti potrebbe però non essere solo la prevista astensione ma anche l’insofferenza dei cittadini, stanchi di non avere ancora un governo. Nuove elezioni infatti, oltre ad agitare i mercati, preoccupano il 54% degli italiani mentre il 30% si dichiara irritato e l’11% deluso. Un’insofferenza montante che potrebbe trasformarsi ben presto in protesta e colpire quelli che ora si ergono ad “avvocati del popolo”.

Sondaggi elettorali Demopolis: nota metodologica

L’indagine è stata condotta dal 29 al 30 maggio 2018 dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per il programma Otto e Mezzo (LA7) su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.

