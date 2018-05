Sondaggi politici Termometro: Cottarelli e Mattarella, sovranità non si tocca

Termometro Politico ha indagato l’opinione degli italiani sugli ultimi sviluppi della crisi istituzionale che dura ormai da quasi 90 giorni. Innanzitutto, TP ha voluto approfondire il grado di fiducia nutrito dal paese in Carlo Cottarelli. Non ci sono buone notizie su questo versante per l’attuale premier incaricato. Infatti, il consenso accordato all’ex commissario alla spending review potrebbe non superare quota 34%. D’altro canto, il 54,6% degli elettori non avrebbe alcuna fiducia in lui. A questa percentuale va inoltre sommato un 7,6% di “poco” fiduciosi; dunque, il totale degli sfavorevoli a un suo governo arriva al 62,2%.

Sondaggi politici Termometro: Cottarelli e Mattarella, sovranità non si tocca

L’incarico conferito a Cottarelli è legato a filo doppio con il veto posto dal Presidente Mattarella sulla nomina di Paolo Savona al ministero dell’Economia. Stando ai dati elaborati da TP, la decisione del Capo dello Stato è più o meno condivisa dal 32% circa del paese; al contrario, boccerebbe il Colle su questo punto quasi il 67% degli italiani.

Il (temporaneo?) naufragio dell’asse giallo-verde con conseguente incarico (congelato) a Cottarelli ha spostato il focus del dibattito politico sui limiti della sovranità nazionale rispetto ai dettami delle istituzioni europee. Guardando ai dati raccolti da TP, in generale, gli elettori non sembrano avere dubbi sulla questione. Solo l’11,3% degli italiani accetterebbe di buon grado la cessione di alcune prerogative politiche in favore delle autorità continentali; d’altro canto, il 22,1% pur accettando la cessione di alcuni aspetti di sovranità si mostra più scettico. Invece, arriva al 64,5% la percentuale di chi al contrario pensa che la sovranità dovrebbe appartenere soltanto al popolo italiano.

Parlando di “sovranità” si arriva in fretta a parlare dell’importanza dei “mercati” sulle scelte politiche del paese. Nel sondaggio di Termometro Politico si rileva che solo un ristretto numero di italiani è d’accordo nell’adeguare le decisioni politiche al loro andamento mentre il 58,8% risponde in modo negativo allo stesso interrogativo. Bisogna considerare poi che il 28,3% del paese pensa che bisogna ascoltarli “ma qualcosa sarebbe opportuno cambiarla”.

Nota informativa:

Sondaggio realizzato da Termometro Politico su un campione di 6000 interviste realizzate tramite metodo CAWI in data 29 maggio

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM