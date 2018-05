Calciomercato Juventus: Mattia Perin verso il sì ai bianconeri.

Dopo l’addio di Gigi Buffon ai bianconeri, il calciomercato della Juventus è già attivo. Dopo il ritorno dal prestito di Caldara e Spinazzola, la Juventus ha finalmente chiuso per Emre Can e sta pensando a tanti altri colpi di mercato. Il nuovo acquisto, che appare certo, è quello di Mattia Perin. Tra Juventus e Genoa mancano solo gli ultimi dettagli, ma la strada per il portiere 25enne sembra ormai tracciata.

Calciomercato Juventus: Mattia Perin vicino alla Signora

Mattia Perin, che ha giocato nel Pescara e nel Genoa, è pronto a dire sì alla Juventus. Per portarlo a Vinovo la Juventus ha contrattato con il Genoa, decidendo per una cifra vicina ai 10, 12 milioni di euro. Il giorno della firma potrebbe arrivare il 5 Giugno. Il giorno prima infatti l’Italia (con Perin impegnato) affronterà l’Olanda proprio all’Allianz Stadium. L’estremo difensore potrebbe così già presentarsi ai suoi nuovi tifosi e i giorni successivi sostenere le visite mediche. I bianconeri sono pronti ad offrirgli un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Per la Juventus si tratta di un ottimo acquisto, viste le capacità di Mattia Perin e i diversi Club da anni interessati a lui.

Ti potrebbe interessare: Mercato 24/7 2018: Domenico Criscito ritorna a casa

Mattia Perin: l’inizio di un’avventura

Per Mattia Perin si tratta di una nuova avventura e di una grande responsabilità. Sarà suo il compito, insieme a Szczesny, di difendere la porta della Juventus e sostituire Gianluigi Buffon, bandiera dei bianconeri e dell’Italia. Il portiere ex Genoa avrà anche l’occasione di mettersi in mostra con la Nazionale Italiana, grazie alla convocazione fatta da Roberto Mancini. Per lui quasi sicuramente arriverà l’esordio in Champions League. La Juventus sarà quindi, come ogni anno, impegnata in più fronti e i rinforzi serviranno per essere competitivi in ogni torneo e imporsi ancora in Italia. Mattia Perin è quindi un nuovo tassello della squadra di Massimiliano Allegri.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM