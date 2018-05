Albo d’oro Champions League: squadre e nazioni vincitrici. La classifica.

Terminata la finale di Champions League che ha visto il Real Madrid trionfare sul Liverpool, gli spagnoli si sono confermati campioni per la terza volta consecutiva. Hanno così raggiunto 13 Coppe di Champions League, record assoluto. I Blancos sono quindi primi nell’albo d’oro.

Albo d’oro Champions League: la classifica

Dopo la 63esima edizione di Champions League, è stato ancora il Real Madrid ad alzare la Coppa, conquistando la 13esima coppa in 16 finali disputate, unica squadra in doppia cifra. Sono diverse le squadre che hanno vinto la Champions League almeno una volta, tante le squadre che ci sono andate vicino perdendo in finale. La Juventus conta 7 finali perse su 9, il Bayern Monaco 5 sulle 10 totali.

Ecco la classifica completa di tutte le squadre:

Real Madrid: 13 (Spagna)

Milan: 7 (Italia)

Bayern Monaco: 5 (Germania)

Barcellona: 5 (Spagna)

Liverpool: 5 (Inghilterra)

Ajax: 4 (Olanda)

Inter: 3 (Italia)

Manchester United: 3 (Inghilterra)

Juventus: 2 (Italia)

Benfica: 2 (Portogallo)

Nottingham Forest: 2 (Inghilterra)

Porto: 2 (Portogallo)

Amburgo: 1 (Germania)

Borussia Dortmund: 1 (Germania)

Celtic: 1 (Scozia)

Chelsea: 1 (Inghilterra)

Olympique Marsiglia: 1 (Francia)

Steaua Bucarest: 1 (Romania)

Aston Villa: 1 (Inghilterra)

Feyenoord: 1 (Olanda)

PSV Eindhoven: 1 (Olanda)

Stella Rossa: 1 (Jugoslavia)

Albo d’oro: le nazioni che hanno vinto di più

Il Real Madrid al comando della classifica e ha un distacco enorme rispetto alla seconda, il Milan. I rossoneri però non giocano in Champions già da qualche anno e nelle ultime stagioni è stato difficile per tutti eliminare le squadre spagnole dalle coppe europee. Infatti Siviglia, Atlético, Real Madrid e Barcellona hanno monopolizzato le competizioni europee negli ultimi anni. Analizzando la classifica delle nazioni con più Champions infatti la Spagna conduce grazie ai successi degli ultimi anni.

Ecco la lista di tutte le nazioni:

Spagna: 17 vittorie su 28 finali;

Italia: 12 vittorie su 28 finali;

Inghilterra: 12 vittorie su 19 finali;

Germania: 7 vittorie su 17 finali;

Olanda: 6 vittorie su 8 finali;

Portogallo: 4 vittorie su 9 finali;

Francia: 1 vittoria su 6 finali;

Jugoslavia: 1 vittoria su 2 finali;

Belgio: 0 vittorie su 1 finale;

Grecia: 0 vittorie su 1 finale;

Svezia: 0 vittorie su 1 finale;

Albo d’oro Champions League: dominio spagnolo

Il periodo di forma di Real Madrid e Barcellona ha portato ad un predominio assoluto in Champions League, dove sfidare e sconfiggere le due spagnole è quasi un’impresa che vale la finale. Negli ultimi anni però pochissime squadre ci sono riuscite. Il Barcellona è stato eliminato, negli ultimi anni, sia dalla Roma che dalla Juventus. Il Real Madrid, negli ultimi 4 anni, è uscito solo una volta dal torneo, ai danni della Juventus che poi perse in finale contro i catalani. Inutile dire che bisogna eliminare le due squadre spagnole se si vuole conquistare la Coppa dalle grandi orecchie, ormai sempre più ambita.

