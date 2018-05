Giro d’Italia 2018: classifiche, vincitore e statistiche.

Il giro d’Italia si è concluso da pochi giorni, iniziato il 4 Maggio a Gerusalemme e concluso il 27 Maggio a Roma. Ha visto 22 squadre in gara, con 8 atleti per squadra (per un totale di 176 corridori). Nei 23 giorni interessati alla competizione, solo 2 sono state le giornate di riposo per i ciclisti, che hanno dovuto affrontare cronometri individuali e diverse salite.

Giro d’Italia 2018: le statistiche di ogni tappa

Tutti i ciclisti si sono dati filo da torcere nelle 21 tappe, affrontandosi giorno per giorno, sfida dopo sfida, per raggiungere l’obiettivo principale, vincere.

Ecco i vincitori di ogni tappa:

TAPPA 1: Gerusalemme, vincitore Tom Dumoulin

TAPPA 2: Haifa-Tel Aviv, vincitore Elia Viviani

TAPPA 3: Be’er Sheva, vincitore Elia Viviani

TAPPA 4: Catania-Caltagirone, vincitore Tim Wellens

TAPPA 5: Agrigento-Santa Ninfa, vincitore Enrico Battaglin

TAPPA 6: Caltanissetta-Etna, vincitore Esteban Chaves

TAPPA 7: Pizzo-Praia a Mare, vincitore Sam Bannett

TAPPA 8: Praia a Mare-Montevergine, vincitore Richard Carapaz

TAPPA 9: Pesco Sannita-Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore), vincitore Simon Yates

TAPPA 10: Penne-Gualdo Tadino, vincitore Mohoric

TAPPA 11: Assisi-Osimo, vincitore Simon Yates

TAPPA 12: Osimo-Imola, vincitore Sam Bennett

TAPPA 13: Ferrara-Nervesa della battaglia, vincitore Elia Viviani

TAPPA 14: San Vito al tagliamento-Monte Zoncolan, vincitore Chris Froome

TAPPA 15: Tolmezzo-Sappada, vincitore Simon Yates

TAPPA 16: Trento-Rovereto, vincitore Rohan Dennis

TAPPA 17: Riva del Garda-Iseo, vincitore Elia Viviani

TAPPA 18: Abbiategrasso-Pratonevoso, vincitore Schachmann

TAPPA 19: Venaria Reale-Bardonecchia, vincitore Chris Froome

TAPPA 20: Susa-Cervinia, vincitore Nieve

TAPPA 21: Roma-Roma, vincitore Sam Bennett

Giro d’Italia 2018: le classifiche e il vincitore

Il vincitore del giro d’Italia 2018 è Chris Froome con il TEAM SKY. Il suo tempo è 89h 02′ 39”. Dopo le 21 tappe totali è lui il campione di questa competizione, il più veloce a macinare chilometri e portare a casa il titolo.

Ecco la classifica dei primi 10 atleti:

Chris Froome (Gb) 89h 02′ 39” Dumoulin (Ola) a 46” Lopez Moreno (Col) a 4′ 57” Carapaz (Col) a 5′ 44” Pozzovivo (Ita) a 8′ 03” Bilbao (Spa) a 11′ 50” Konrad (Aus) a 13′ 01” Bennett (Aus) a 13′ 17” Oomen (Ola) a 14′ 18” Formolo (Ita) a 15′ 16”

