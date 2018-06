Concerto J-Ax e Fedez a San Siro: anticipazioni e orario

“Oggi mi hanno comunicato che San Siro è ufficialmente sold out e per la prima volta so di avere al mio fianco e intorno a me 75.000 persone che possono e riescono a capirmi. Ora so di non essere più solo. Grazie a tutti voi”. Queste sono state le parole di J Ax in riferimento al concerto in cui avrà al suo fianco il socio e, ormai, inseparabile amico Fedez. “Lo zio” lascia trapelare una sottaciuta commozione. Vediamo i dettagli dell’evento.

San Siro: i dettagli sul concerto-evento

Toccerà all’emittente radiofonica ​RTL 102.5 l’incarico di trasmettere in radiovisione la diretta dello show “La Finale”. Il duo J-Ax e Fedez hanno rappresentato un’accoppiata vincente, sempre in prima linea nel lancio di tormentoni estivi e brani che trovano positivo riscontro radiofonico, per i quali si sono avvalsi della collaborazione di un numero disparato di artisti, italiani ed internazionali. Lo stadio Meazza sarà dotato per l’evento del venerdì 1 giugno di un palco centroale a 360 gradi.

Concerti Roma estate 2018: date e calendario degli artisti

Concerto J-Ax: la commozione dello “zio”

Il rilancio dell’artista nel panorama musicale ha avuto il suo picco proprio in concomitanza del sodalizio musicale con Fedez, dopo anni, a seguito della rottura con Dj Jad, in cui Alessandro Aleotti produceva dischi che erano ancora degli ibridi, frutto delle tappe di un percorso di rinnovata crescita artistica non giunta alla sua piena maturazione. La vera vittoria, per Ax, però, è rappresentata dal calore del suo pubblico, come ha lasciato trapelare dal post che ha pubblicato il suo profilo pubblico. Il calore dei fan riscalda una carriera musicale congelata nelle critiche piovute addosso al cantante dopo la fine degli Articolo 31, ricopre le ferite inflitte dai suoi detrattori e segna una (nuova) rinascita per l’artista.

CONTINUA A SEGUIRE TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL FORUM PER RESTARE AGGIORNATO