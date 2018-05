Concerti Roma estate 2018: date e calendario degli artisti

Si presenta carica di concerti l’estate 2018 a Roma. Dalle location più classicamente scelte, come lo Stadio Olimpico e il Palalottomatica, fino al teatro di Ostia antica, il Circo Massimo e l’auditorium Parco della Musica, ecco le date e il calendario degli artisti che si esibiranno nella capitale.

Concerti Roma estate 2018: gli artisti italiani che si esibiranno nella capitale

Vedremo Biago Antonacci venerdì 25 giugno alle 21.00 al Palalottomatica (che ha ospitato il 16 di questo mese anche il concerto di Emma e che ospiterà in data 27 ottobre i Thegiornalisti) e, addentrandoci però verso i primi di novembre e il pieno inverno, il cantante pop rap Ultimo e il rapper di origini olbiesi Salmo. Ancora, nel mese di luglio saranno Coez il 7, il 13 per Lo Stato Sociale, Caparezza il lunedì 16, Sfera Ebbasta in giorno 21, Mannarino e Fabri Fibra rispettivamente 25 e 26 a prendere d’assalto l’ippodromo delle campanelle, sede della manifestazione musicale con cadenza annuale nota come Rock in Roma. Pur non essendo rockers, questi artisti portano con sé uno stile in piena regola con i principi di questo festival: l’incontro tra generi e culture musicali differenti. Menzione speciale per l'”apripista” Cristiano De André che si esibirà il 5 luglio riproponendo una selezione riarrangiata dei brani del padre Fabrizio. Con un passo indietro, presso lo Stadio Olimpico avrà posto l’esibizione dei Negramaro e Cesare Cremonini, rispettivamente 30 e 23 giugno. E questa è solo una piccola selezione.

Gli artisti internazionali ospitati a Roma

Cominciamo dalla cantautrice islandese Björk, che il 13 giugno si esibirà presso le terme di Caracalla, come pure James Taylor e Bonnie Raitt, 23 luglio. Altri artisti presenti sulla lista del Rock in Roma, il gruppo trash metal Megadeth in data 28 giugno, le band The Killers il 20/06 e The Chemical Brothers 19/07 e il rapper d’oltreoceano Post Malone. Avremo anche Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis, presso il Palalottomatica, o anche il gruppo statunitense rock A Perfect Circle, ma bisognerà pazientare fino a novembre/dicembre. Il 14 luglio, imperdibile concerto di Roger Waters (Pink Floyd) al Circo Massimo.

