Sondaggi elettorali Porta a Porta: lista unica di centrodestra, per Euromedia e Piepoli sarebbe un regalo al M5S

Il centrodestra sfonda quota 40% e “vede” la maggioranza dei seggi. A patto di evitare di fondersi in una lista unica moderata. A dirlo sono gli ultimi sondaggi elettorali condotti da Euromedia Research e Piepoli per la trasmissione Rai Porta a Porta.

Sondaggi elettorali Porta a Porta, Euromedia e Piepoli: centrodestra oltre il 40%

I due istituti sono concordi nel segnalare un centrodestra in forte crescita rispetto alle elezioni dello scorso 4 marzo. Merito soprattutto della Lega, che guadagnerebbe oltre 6 punti attestandosi attorno al 24%. Controbilanciando nettamente il leggero calo dei due partner di coalizione, dati rispettivamente al 12.5/13.5% (Forza Italia) e al 3.5/3.8% (Fratelli d’Italia). Nel complesso, la coalizione guadagnerebbe tra i 3.5 e 4.5 punti percentuali rispetto alle elezioni, sfondando quota 40% e aumentando le proprie possibilità di ottenere la maggioranza dei seggi.

Di diverso giudizio sono invece i due istituti quando si parla degli altri principali contendenti politici, ovvero il Movimento 5 Stelle ed il PD. Per Euromedia i grillini crescono ancora rispetto al 4 marzo, avvicinandosi al 34%. Al contrario, non si fermerebbe l’emorragia del PD, il quale perderebbe quasi 2 punti e trascinerebbe giù l’intera coalizione, data ormai al 20%. Completamente opposto è lo scenario dipinto da Piepoli, che vede i dem in leggerissima crescita – pur all’interno di una coalizione in calo di quasi un punto – ed il M5S cedere più di un punto e scendere al 31.5%. Piuttosto concordi i due istituti invece nel segnalare la crisi di Liberi e Uguali, data ormai ampiamente al di sotto della soglia di sbarramento del 3%.

Sondaggi elettorali Porta a Porta: la lista unica di centrodestra sarebbe un regalo per il Movimento 5 Stelle

Molto interessante è un altro scenario preso in considerazione dai due istituti demoscopici. Ovvero, quello caldeggiato da esponenti politici come il governatore ligure Giovanni Toti, che spinge per una lista unica di centrodestra. Un esperimento che però, oltre ad essere al momento piuttosto improbabile, dati alla mano rischierebbe di trasformarsi in un clamoroso autogol.

Secondo i due istituti, infatti, l’idea frutterebbe un dato tra il 35% (Piepoli) ed il 37.6% (Euromedia). Con l’effetto collaterale di spingere nettamente in alto il consenso del Movimento 5 Stelle che, rosicchiando consenso soprattutto a sinistra – ma non solo – sembrerebbe in grado di sfondare agevolmente il 40% (con punte del 43% per Euromedia). Valori con cui i pentastellati potrebbero ambire seriamente alla costruzione di una maggioranza parlamentare – e di conseguenza un governo – monocolore.

Nota informativa (Euromedia)

– sondaggio condotto il 29/05/2018 su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza.

– consistenza numerica del campione di intervistati: 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.146 – totale contatti effettuati: 1.946 – margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%): è +/- 3.5% per i valori percentuali – Metodo raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.

Nota informativa (Piepoli): in attesa di diffusione

