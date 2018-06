Governo Conte, ultime notizie: Giovanni Tria, Flat tax con aumento Iva 2019

Ci sono voluti quasi 90 giorni ma, alla fine, la crisi istituzionale più grave della storia della Repubblica è stata superata. L’Italia verrà guidata da un governo “politico” formato dai due partiti usciti “vincitori” dall’ultima tornata di politiche. Dunque, nonostante il braccio di ferro sul ministero dell’Economia che ha coinvolto il Colle e il ticket Salvini-Di Maio, la volontà popolare è stata rispettata e gli organi costituzionali sono rimasti saldi. Tra l’altro, sembra si stiano calmando anche le “tensioni” sui mercati; questi ultimi, per più di un verso, sono stati protagonisti degli ultimi sviluppi della realtà politica nazionale.

Tuttavia, le vere sfide cominciano solo adesso per la squadra di Giuseppe Conte; è probabile che, sin dall’inizio dell’avventura giallo-verde, sotto i riflettori ci sia soprattutto l’operato di Giovanni Tria, la personalità scelta per guidare il dicastero di via XX settembre. Il suo nome è stato suggerito proprio da Paolo Savona, l’economista bloccato da Mattarella sulla porta del ministero del Tesoro per via delle sue idee euro-scettiche. D’altra parte, anche se solo in parte, Tria condivide le idee di Savona; infatti, ha più volte accusato la Germania di essere la causa degli “squilibri” tra i paesi Ue. Inoltre, pur non parteggiando per l’uscita dall’Euro, non ritiene neanche che l’adesione alla moneta unica sia un processo irreversibile.

Detto ciò, almeno in partenza, sembrano destinati a essere Flat Tax e aumento dell’Iva i temi più caldi sul tavolo del tecnico d’area centrodestra. Di recente, ha definito la tassazione “uguale per tutti” un “obiettivo interessante”; per quanto riguarda le coperture che servirebbero a sostenerla: “non si vede perché non si debba far scattare le clausole di salvaguardia di aumento dell’Iva per finanziare parte consistente dell’operazione”. Sarà proprio Tria ad aumentare l’Iva, un’eventualità che la nascita di questo governo avrebbe dovuto scongiurare? La risposta a questa domanda potrebbe arrivare molto presto; nel frattempo, è acclarata la opposizione alla Legge Fornero (come quella al reddito di cittadinanza).

