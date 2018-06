Le verità nascoste: anticipazioni stasera e trama terza puntata

Il 25 maggio, su Canale 5 la nuova serie tv, ha avuto il suo debutto la serie tv Le verità nascoste prodotta da Mediaset Spagna e diretta da Noberto López Amado. Titolo originale La Verdad, la serie narra la strana storia di una ragazzina, Paula Garcìa, rapita all’età di otto anni e strappata via dai suoi ricchissimi genitori.

Ormai diciassettenne, un giorno Paula si presenta ai propri genitori, dicendo di essere riuscita a fuggire.

Nel Cast Elena Rivera, Jon Kortajarena, Irene Montalà, Sergio Peris-Mencheta e Ginés García Millán.

Trama e anticipazioni della nuova serie tv su Canale 5

Le verità nascoste: questa sera la seconda puntata

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata, ricca di colpi di scena.

La giovane Paula è tornata anni, dopo circa 9 anni di prigionia. Non è, però in grado di confessare alla polizia cosa sia accaduto in questo lungo periodo, né dove sia stata. I genitori, dal canto loro, dovranno accertarsi che si tratti davvero della loro bambina.

Le indagini dei due poliziotti, Marcos Eguía e Alicia Costa, continuano senza sosta. Non si ha ancora la certezza della vera identità della ragazzina e, inoltre la famiglia Garcìa sembra avere qualcosa da nascondere.

Lalo, intanto, comincia a credere che la misteriosa ragazzina sia un impostore e che la vera Paula sia morta. Dietro questa storia potrebbe esserci proprio il padre della vittima.

Le verità nascoste: anticipazioni della terza puntata

Venerdì 8 giugno 2018 andrà in onda la terza puntata. Marcos e Alicia si mettono sulle tracce di Baranov, accusato di aver rapito Paula otto anni prima e di averla venduta alla tratta di bambini.

Dopo la morte del presumibile rapitore, le indagini si bloccano e gli inquirenti si ritrovano in serie difficoltà. Quel che resta da capire è, Paula sta dicendo tutta la verità?

