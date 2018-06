Torno indietro e cambio vita: trama, cast e curiosità con Raul Bova

Se potessi tornare indietro, cosa cambieresti? E’ questo lo slogan principale della commedia di Carlo Vanzina, che andrà in onda questa sera, su Rai 3.

Il film, distribuito nel 2015, ha riscosso non poco successo ed è stato ben accetto dalla critica.

I fratelli Carlo ed Enrico Vanzina sono molto legati ai viaggi nel tempo come stratagemma e scenario ideale per le loro trasposizioni cinematografiche. Un omaggio, per così dire, ai tanti film che hanno fatto la storia del Cinema Statunitense, come la famosa trilogia di Ritorno al Futuro.

Nel cast, tra gli altri, vediamo protagonisti Raoul Bova, Giulia Michelini, Ricky Memphis, Max Tortora e Paola Minaccioni.

Nel film fa la sua comparsa, per la prima volta come attrice, la ballerina Alice Bellagamba, vincitrice dell’Ottava edizione di Amici nella categoria Danza.

Torno indietro e cambio vita: trama e curiosità

Marco e Claudio, protagonisti della storia, hanno superato la soglia dei 40 anni e sono amici fin dai tempi del liceo.

Marco è sposato con Giulia, mentre Claudio è single e si considera insoddisfatto e stanco della propria misera vita.

La vita perfetta di Marco, però, viene completamente stravolta quando sua moglie gli chiede il divorzio. In preda alla disperazione e alla delusione, si mette in macchin con Claudio e gli confessa un grande desiderio; tornare indietro nel tempo, prima di conoscere Giulia, per evitare questo enorme dispiacere.

Misteriosamente, il desiderio di Marco si avvera e, i due amici, si ritrovano come per magia al liceo, all’età di 17 anni.

Dopo il grande successo di A spasso nel tempo e Il cielo in una stanza, il regista torna a parlare di salto spazio temporale e lo fa utilizzando metafore di un tempo passato, presente e futuro, per parlare del nostro Paese in modo un po’ diverso dal solito. Una critica velata, potremmo dire, alla società attuale, proiettata verso il futuro ma che tenta sempre di rivolgere uno sguardo al passato.

