Mondiali Russia 2018, focus favorite: Francia e Portogallo. 3a parte

A ormai pochi giorni dall’inizio dei Mondiali Russia 2018, andiamo a proporvi un focus suddiviso in tre parti relativo a quelle che, almeno sulla carta, sono le favorite (non in ordine) a sollevare al cielo di Mosca la coppa più ambita il prossimo 15 luglio.

Oggi l’ultima parte del focus dove troviamo Francia e Portogallo.

Mondiali Russia 2018, focus favorite: Francia

La Francia in questo periodo storico si trova ad avere la generazione più corposa probabilmente della sua storia.

Una sessantina di giocatori che sarebbero titolare nella maggior parte delle nazionali, la maggior parte dei quali purtroppo – per ragioni di numero – non saliranno sull’aereo che porterà i galletti in Russia.

Per questo motivo le convocazioni del CT Deschamps hanno fatto storcere il naso a tanti francesi e non solo. Dura la presa di posizione di Rabiot, inserito tra le riserve, il quale ha però rifiutato la possibile convocazione in caso di liberamento di uno slot dei ventitré.

Passando al campo, la Francia deve battere un colpo. L’Europeo perso in casa due anni fa in finale brucia ancora troppo e questo Mondiale sembra essere l’occasione giusta per rifarsi.

L’attacco (compresa la trequarti) è il punto forte di questa nazionale, ma anche gli altri reparti sono – almeno sulla carta – molto forti e variegati.

La Francia è inserita nel gruppo C assieme ad Australia, Danimarca e Perù. L’esordio nella competizione avverrà sabato 16 giugno alle ore 12:00 contro l’Australia alla “Kazan Arena” di Kazan.

LISTA DEI 23: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Benjamin Mendy, Benjamin Pavard, Adel Rami, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti, Raphael Varane, N’Golo Kante, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Paul Pogba, Corentin Tolisso, Ousmane Dembele, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Florian Thauvin

LA CHIAVE: estrema varietà di singoli

GIOCATORE CHIAVE: Antoine Griezmann

POSSIBILE SORPRESA: Florian Thauvin

Mondiali Russia 2018, focus favorite: Portogallo

Il Portogallo entra tra le favorite di questo Mondiale grazie alla vittoria dell’Europeo di due estati fa.

Nonostante l’infortunio in finale di Cristiano Ronaldo, i lusitani si son dimostrati compatti e pronti a tutto anche senza il suo maggiore esponente, nonché giocatore chiave della selezione ovviamente.

Il CT Santos ha saputo plasmare alla perfezione un gruppo di giocatori forti ma non come le nazionali più blasonate, portandolo all’impresa francese.

Trattasi di una squadra bilanciata e ben fornita in tutti i reparti formata da giocatori navigati, forti e diversi ottimi giovani che vogliono stupire, dopo l’Europa, anche il mondo.

Il Portogallo è inserito nel Gruppo B assieme a Spagna, Marocco ed Iran. L’esordio nella competizione avverrà venerdì 15 giugno alle ore 20:00 contro la Spagna al “Fisht Stadium” di Sochi.

LISTA DEI 23: Anthony Lopes, Beto, Rui Patrício, Bruno Alves, Cédric Soares, José Fonte, Mário Rui, Pepe, Raphael Guerreiro, Rúben Dias, Ricardo Pereira, Adrien Silva, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Manuel Fernandes, William Carvalho, André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Gelson Martins, Gonçalo Guedes, Ricardo Quaresma

LA CHIAVE: voglia di stupire

GIOCATORE CHIAVE: Cristiano Ronaldo

POSSIBILE SORPRESA: Gonçalo Guedes

