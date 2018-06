Cronaca ultime notizie: Pamela Mastropietro, Lucky e Awelima forse scagionati?

Continuano le indagini sulla morte della diciottenne romana, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio scorso, a Macerata.

Per l’omicidio di Pamela Mastropietro sono indagati tre nigeriani, attualmente in carcere. Innocent Oseghale, primo e maggior indiziato, è accusto di omicidio aggravato dalla crudeltà. Altri due connazionali, presumibilmente complici, sono invece accusati di concorso in omicidio.

Ricordiamo che, secondo le parole di Awelina, captate durante un’intercettazione, il giorno dell’omicidio Oseghale gli avrebbe telefonato. L’uomo sostiene di essere stato invitato a stuprare una ragazzina sotto l’effeto di stupefacenti. Proprio tale elemento ha incluso i nomi di Awelina e Lucky nel fascicolo degli indagati.

Pamela Mastropietro ‘andava mangiata’. secondo i killer

Cronaca ultime notizie: Pamela Mastropietro, Oseghale ha agito da solo?

Di recente, però, gli avvocati degli altri due nigeriani hanno inviato una richiesta ai giudici della Corte d’appello di Macerata, nella quale sostengono che i loro assistiti, Awelina e Lucky, sono completamente estranei ai fatti. Gli elementi tra le mani degli inquirenti, inoltre, non proverebbero la loro presenza in quella casa il giorno dell’omicidio.

Secondo le parole dei legali Gianfranco Borgani e Giuseppe Lupi, Oseghale avrebbe dunque agito completamente da solo.

Se l’esposto verrà accettato, Lucky e Awelina potrebbero essere definitivamente scagionati.

C’è da dire che la recente notizia ha suscitato sentimenti di rabbia e delusione per la famiglia di Pamela; già molto provata a causa della vicenda.

Lo zio della diciottenne, in particolare, ha voluto lanciare un appello per chiedere che nessuno dei nigeriani coinvolti all’interno del caso venga scagionato. E’ impossibile, a suo dire, che Innocent Oseghale abbia potuto commettere quelle atrocità senza l’aiuto di nessuno. E’ molto più probabile che si sia servito dell’aiuto di due o più complici.

Maria Iemmino Pellegrino

