Ciclismo: percorso, corridori e dove vedere in tv e streaming il Giro del Delfinato

Oggi comincerà il primo antipasto del Tour de France, ovvero il Giro del Delfinato (Critérium du Dauphiné).

Si tratta di una corsa a tappe giunta ormai alla 70a edizione che durerà fino a domenica 10 giugno attraversando le strade francesi del sud-est.

Ciclismo: il Delfinato parte con un cronoprologo, ecco tutte le tappe

La prima tappa vedrà i corridori partecipanti alla prova con un cronoprologo di 6.6 km praticamente tutti pianeggianti a Valence, cittadina situata nella regione di Rhone-Alps.

Nei giorni successivi ci saranno due tappe adatte all’arrivo in volata dei velocisti, ai finisseur e ai ciclisti in fuga, quattro arrivi in salita e una corposa cronosquadre di 35 km per un totale di otto tappe da una domenica all’altra senza giorni di riposo in mezzo.

Ecco le 8 tappe:

Domenica 3 giugno: Valence (Cronometro, 6.6 km)

Lunedì 4 giugno: Valence – Saint-Just-Saint-Rambert (179 km)

Martedì 5 giugno: Montbrison – Belleville (180.5 km)

Mercoledì 6 giugno: Pont-de-Vaux – Louhans-Châteaurenaud (Cronosquadre, 35 km)

Giovedì 7 giugno: Chazey-sur-Ain – Lans-en-Vercors (181 km)

Venerdì 8 giugno: Grenoble – Valmorel (130.5 km)

Sabato 9 giugno: Frontenex – La Rosière (110 km)

Domenica 10 giugno: Moûtiers – Saint-Gervais Mont Blanc (136 km)

LEGGI ANCHE: Ciclismo: l’Iron Man Adam Hansen arriva a 20 grandi giri consecutivi terminati

Ciclismo: i corridori principali alla partenza del Delfinato

Essendo una corsa volta alla preparazione per il Tour de France del prossimo luglio, alla partenza saranno presenti tanti corridori che saranno alla Grand Boucle.

Tra questi troviamo Vincenzo Nibali, Gianni Moscon, Romain Bardet, Rigoberto Uran, Geraint Thomas, Julian Alaphilippe, Egan Bernal, Pello Bilbao, Thomas De Gendt, Michal Kwiatkowski, Bob Jungels, Adam Yates e Ilnur Zakarin.

Ciclismo: dove vedere in tv e streaming il Delfinato

Il Giro del Delfinato si potrà seguire in tv su Rai Sport in chiaro e su Eurosport 2 per gli abbonati Sky e Mediaset Premium.

In streaming gratuito sarà trasmesso sul portale Rai Play, a pagamento e per gli abbonati su Eurosport Player, Premium Play, Sky Go e Now TV.

Domani l’orario del collegamento è previsto dalle ore 13:30, per le restanti tappe dalle ore 15:15. Gli orari dovrebbero essere validi sia per la Rai che per Eurosport.

