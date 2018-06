MotoGP: al Mugello dominio Ducati. Torna a gioire Lorenzo, Dovizioso 2°

Jorge Lorenzo trionfa per la prima volta in due stagioni in sella alla Ducati e lo fa al Mugello.

Lo spagnolo parte a cannone dalla seconda posizione e va in testa dalla prima curva senza mai mollare la posizione fino al traguardo finale, facendo il vuoto dietro di sé.

L’ultima vittoria era stata in sella alla Yamaha nel GP della Comunidad Valenciana del 2016.

In seconda piazza troviamo Andrea Dovizioso, che nel finale crolla e rischia di perdere la posizione in favore di Valentino Rossi nelle ultimissime curve, ma il Dottore chiude terzo e si accontenta del gradino più basso del podio dopo aver lottato a lungo con Andrea Iannone (4°), Alex Rins (5°) e Danilo Petrucci (7°). In mezzo a loro l’inglese Cal Crutchlow, 6°.

Marc Marquez dopo pochi giri sbaglia, va in terra, riesce a ripartire ma non va a punti chiudendo 16°, mentre il compagno di scuderia Dani Pedrosa cade alle prime curve dopo la partenza ed è costretto a ritirarsi.

A punti anche l’italiano Franco Morbidelli che chiude la zona punti in quindicesima posizione.

LEGGI ANCHE: Ciclismo: percorso, corridori e dove vedere in tv e streaming il Giro del Delfinato

MotoGP: l’ordine di arrivo finale, la top five

1° Jorge Lorenzo (SPA) Ducati

2° Andrea Dovizioso (ITA) Ducati + 6.370

3° Valentino Rossi (ITA) Yamaha + 6. 629

4° Andrea Iannone (ITA) Suzuki + 7.885

5° Alex Rins (SPA) Suzuki + 7.907

MotoGP: la classifica aggiornata

1° Mac Marquez (SPA) Honda 95 punti

2° Valentino Rossi (ITA) Yamaha 72 punti

3° Maverick Viñales (SPA) Yamaha 67 punti

4° Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 66 punti

5° Johann Zarco (FRA) Yamaha 63 punti

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM