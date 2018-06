Scontro tra Titani: trama, cast e curiosità. Film stasera su Italia 1

La prima serata su Italia 1 inizia con un’avventura travolgente nell’antica Grecia. La scelta della rete Mediaset è ricaduta infatti sul film Scontro tra Titani. La pellicola è del 2010, il genere è quello del fantasy e dell’avventura. Andiamo a scoprire ora la trama, il cast e le curiosità.

Scontro tra Titani: cast e parere della critica

Diretto da Louis Leterrier il film ha avuto un enorme successo al botteghino complici gli effetti speciali e il format ben consolidato. Con un budget per la sua realizzazione di circa 125 milioni di dollari si sono avuti introiti per oltre 493 milioni. Alla critica però non è piaciuto per niente. Secondo molti siti di recensioni la pellicola sarebbe rea di aver prodotto qualcosa che punta solo a far baccano attraverso gli effetti speciali. Per questo motivo arriva la pesantissima bocciatura di Mymovies che lo archivia con un 1,75/5. Più benevolo è IMDb che quasi arriva a dargli la sufficienza con un 5,8/10. Torna ad andare controcorrente Comingsoon.it che eleva il film con un 82/100 francamente immeritato. Nel cast troviamo invece: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Jason Flemyng, Gemma Arterton, Alexa Davalos, Mads Mikkelsen, Luke Evans, Izabella Miko, Liam Cunningham, Hans Matheson, Ian Whyte, Nicholas Hoult e Vincent Regan.

Scontro tra Titani: trama e curiosità sulla pellicola

L’invidia tra gli Dei può generare una vera e propria guerra a discapito degli umani. Ade, dio degli inferi, brama il potere che appartiene a Zeus, per tale ragione mobilita tutte le forze oscure della terra per impadronirsene. Perseo, figlio del padre degli dei alla testa di un gruppo di valorosi guerrieri decide di dar la caccia ad Ade. Ma l’impresa non sarà per nulla semplice, il giovane semidio dovrà passare per non poche difficoltà, a partire da Medusa, Calibos, scorpioni e arpie. Il film è inoltre un remake dell’ominimo Scontro tra Titani del 1981, ispirato all’eroe Perseo. Nel 2012 è stato rilasciato anche un sequel dal titolo La Furia dei Titani.

Francesco Somma

