Esame di Stato 2018 | nomi commissari esterni | Maturità in diretta | LIVE.

Esame di Stato 2018? Le date sono vicine e cresce l’attesa. Oggi lunedì 4 giugno 2018 sono attesi infatti i nomi dei commissari esterni. E gli studenti che saranno impegnati nell’esame di Maturità non vedono l’ora che escano i nominativi per andare alla ricerca di tutte le informazioni disponibili sui commissari esterni. Come riportano alcuni siti specializzati del settore, alcune segreterie scolastiche sono già in possesso dei nomi tanto attesi. Per oggi 4 giugno 2018 è prevista dunque la pubblicazione degli stessi nell’apposita pagina del Miur.

Esame di Stato 2018: nomi commissari esterni Maturità, quando escono?

I nomi dei commissari esterni per la Maturità 2018 non sono ancora usciti nel momento in cui scriviamo. Ma allora quando usciranno? È la domanda che si pongono tutti gli studenti interessanti ad affrontare l’esame di Stato. Lo scorso anno furono pubblicati nel primo pomeriggio, verso le ore 16. Cosa che fa pensare che anche quest’anno la pubblicazione potrebbe avvenire nel medesimo periodo, ma soprattutto nella medesima fascia temporale.

Esame di Stato 2018: nomi commissari esterni, si possono conoscere prima?

È possibile conoscere in anticipo i nomi dei commissari esterni per la Maturità 2018? Come scritto sopra, alcune segreterie scolastiche già dispongono dei nomi. Pertanto, proprio come lo scorso anno, gli studenti di certi istituti scolastici potrebbero venire prima a conoscenza dei tanto attesi nomi. Proprio come l’anno scorso, quando la pubblicazione avvenne verso le ore 16 del 6 giugno. Sebbene i nomi approdarono presso le segreterie il giorno prima. E ciò permise a molti studenti di avere qualche interessante anticipazione.

Se invece non si dovesse riuscire con questo “trucchetto”, allora bisognerà attendere il link ufficiale alla pagina dedicata che il Miur comunicherà entro la giornata di oggi.

