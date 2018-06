Nadia Toffa, ultime notizie: come sta col tumore? Foto inedita

Il sentimento di affetto ma anche di preoccupazione dei fans di Nadia Toffa è davvero enorme. La prolungata assenza dagli schermi tv della conduttrice della trasmissione tv Le Iene non fa che aumentare l’attenzione nei suoi confronti. Ormai sono sempre meno frequenti anche le sue incursioni social. Tutto lascia pensare che sia alle prese con cure debilitanti che ne mettono a dura prova la tenuta fisica. Quando può Nadia Toffa non perde occasione per rasserenare chi la segue in Rete. Cosi ogni sua apparizione diventa una notizia nonché un motivo di auspicio da parte delle moltissime persone che le vogliono bene.

Nadia Toffa, foto con l’amico Roberto Cenci

L’ultima volta che Nadia Toffa ha comunicato direttamente ai suoi fans tramite i social è stato sabato 26 maggio 2018. In data 3 giugno il regista e autore tv Roberto Cenci ha pubblicato una foto, tramite il suo profilo Instagram, proprio in compagnia della giornalista bresciana che compirà 39 anni domenica 10 giugno. Affianco alla foto la scritta ‘La mia Amica Nadia❤❤❤’. Un messaggio semplice e forse anche una sorta di incoraggiamento. Forse però come ha fatto subito notare qualcuno nei commenti non si tratta di una foto recentissima. Infatti entrambi sono vestiti con abiti invernali poco consoni alle temperature delle ultime settimane.

Nadia Toffa, auspicio per prossima stagione tv

Una delle volte in cui si è rivolta, ai primi di maggio, direttamente al suo pubblico la conduttrice ha spiegato che la lontananza dagli schermi tv è anche l’esito del consiglio dei medici. Tornerò prestissimo ha promesso a più riprese e c’è da giurarci che ce la metterà tutto per non deludere le aspettative. Tutti si augurano che la prossima stagione televisiva possa vederla ininterrottamente protagonista. Senza la necessità di doversi assentare per ragioni di salute.

