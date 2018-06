Formula 1, GP Canada 2018: orari tv e diretta Sky-Tv8.

La Formula 1 ritorna il 10 Giugno per il settimo appuntamento della stagione 2018. Le principali caratteristiche del tracciato del GP Canada sono le brusche accelerazioni e le fortissime frenate. Pertanto il circuito di Montréal utilizza spesso le safety car, che costituirà un grosso problema per i concorrenti più esperti perché in tal caso scegliere il momento giusto per fermarsi ai box potrebbe essere decisivo per la vittoria.

Formula 1: orari tv e diretta Sky-Tv 8 del GP Canada 2018

I motori si accenderanno, come da tradizione, venerdì 8 Giugno per le due sessioni di prove libere in vista di Sabato, dove si assisterà alla sfida per la pole position. La gara invece inizierà Domenica 10 Giugno alle ore 20:10. Il Gran Premio del Canada di Formula 1 verrà trasmesso in diretta tv e in esclusiva da Sky Sport F1 HD, mentre il canale TV8 si occuperà delle qualifiche e gara in differita. Gli eventi saranno anche trasmessi in diretta sia sul canale 207 di Sky Sport F1, sia in differita sul canale TV8. F1world sarà invece in diretta live-streaming. In più Sky Sport F1 HD darà la possibilità, solamente agli abbonati, di sfruttare il servizio streaming Sky GO.

Formula 1: orari dall’8 al 10 Giugno

Ecco i diversi orari per vedere il gran premio del Canada con le dirette e le differite, tra l’8 e il 10 Giugno.

Venerdì 8 Giugno: Orari Sky SPORT F1 HD- Diretta Esclusiva

Prove Libere 1: dalle ore 16:00 alle 17:30; in diretta esclusiva su Sky SportF1 HD;

Prove Libere 2: dalle ore 20:00 alle 21:30;in diretta esclusiva su Sky SportF1 HD;

Sabato 9 Giugno: Orari Sky SPORT F1 HD- Diretta Esclusiva

Prove Libere 3: dalle ore 17:00 alle 18:00; in diretta esclusiva su Sky SportF1 HD;

Qualifiche; dalle ore 20:00 alle 21:00; in diretta su Sky SportF1 HD;

Orari TV in differita

Qualifiche: dalle ore 21:30; in differita su TV8;

Domenica 10 Giugno: Orari Sky SPORT F1 HD- Diretta Esclusiva

Gara: dalle ore 20:10, in diretta esclusiva su Sky SportF1 HD e live su F1world;



Orari TV 8 in differita

Gara: dalle ore 21:30; in differita su TV8;

