Albo d’oro Europa League: squadre e nazioni vincitrici. La classifica.

Terminata un’altra edizione di Europa League, la Spagna si riconferma, negli ultimi anni, la nazione più vincente. Ad alzare la coppa contro il Marsiglia è stato infatti l’Atlético Madrid. La città di Madrid è così a quota 3, tra le prime nell’albo d’oro dell’Europa League.

Albo d’oro Europa League: la classifica

Il record assoluto, con 5 coppe vinte, è del Siviglia che dal 2006 al 2016 ha affrontato 5 finali vincendone altrettante. Diverse le squadre a quota 3, tra cui Inter e Juventus. Ci sono anche dati negativi, come Benfica e Marsiglia che hanno giocato 3 finali perdendole tutte.

Ecco la classifica completa di tutte le squadre:

Siviglia: 5 (Spagna)

Inter: 3 (Italia)

Juventus: 3 (Italia)

Liverpool: 3 (Inghilterra)

Atlético Madrid: 3 (Spagna)

Borussia Monchengladbach: 2 (Germania)

Tottenham: 2 (Inghilterra)

Real Madrid: 2 (Spagna)

Goteborg: 2 (Svezia)

Parma: 2 (Italia)

Feyenoord: 2 (Olanda)

Porto: 2 (Portogallo)

Anderlecht: 1 (Belgio)

Ajax: 1 (Olanda)

Psv: 1 (Olanda)

Eintracht Francoforte: 1 (Germania)

Ispwich Town: 1 (Inghilterra)

Bayer Leverkusen: 1 (Germania)

Napoli: 1 (Italia)

Bayern Monaco: 1 (Germania)

Schalke 04: 1 (Germania)

Galatasaray: 1 (Turchia)

Valencia: 1 (Spagna)

CSKA Mosca: 1 (Russia)

Zenit: 1 (Russia)

Shaktar: 1 (Ucraina)

Chelsea: 1 (Inghilterra)

Manchester City: 1 (Inghilterra)

Albo d’oro Europa League: le nazioni che hanno vinto di più

Il Siviglia conduce su tutte, a quota 5. A quota 3 diverse squadre, tra cui Inter e Juventus. Entrambe in questa competizione hanno perso una finale. L’albo d’oro delle nazioni ne vede solo una in doppia cifra.

Ecco la lista di tutte le nazioni:

Spagna: 11 vittorie su 16 finali;

Italia: 9 vittorie su 15 finali;

Inghilterra: 8 vittorie su 14 finali;

Germania: 6 vittorie su 14 finali;

Olanda: 4 vittorie su 7 finali;

Portogallo: 2 vittorie su 5 finali;

Svezia: 2 vittorie su 2 finali;

Russia: 2 vittorie su 2 finali;

Belgio: 1 vittoria su 2 finali;

Ucraina: 1 vittoria su 1 finale;

Turchia: 1 vittoria su 1 finale;

Francia: 0 vittorie su 5 finali;

Scozia: 0 vittorie su 3 finali;

Jugoslavia: 0 vittorie su 1 finale;

Ungheria: 0 vittorie su 1 finale;

Austria: 0 vittorie su 1 finale;

Albo d’oro Europa League: conduce la Spagna

Il periodo di forma di Atlético Madrid e Siviglia ha portato la Spagna in doppia cifra. Seguono l’Italia e l’Inghilterra. Negli ultimi anni però sia in Champions che in Europa League diventa difficile imporsi contro le spagnole che stanno monopolizzando il calcio europeo e collezionando diversi trofei, importanti per il club ma anche per la classifica complessiva, che vede la Spagna viaggiare ad una velocità pazzesca. L’Europa League ha aumentato il suo prestigio, divenendo obiettivo di molte squadre. In ogni edizione infatti i grandi Top club che si contendono la coppa non mancano, come appunto gli spagnoli, ma anche squadre come Arsneal, Liverpool e Borussia Dortmund.

