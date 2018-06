Calciomercato 2018: Cagliari, a sorpresa c’è Darijo Srna

Il Cagliari – dopo l’ultima travagliata salvezza – ha in progetto un discreto restyling dell’intera rosa.

Il primo nuovo acquisto a sbarcare in Sardegna potrebbe essere lo storico capitano di Shakhtar Donetsk e nazionale della Croazia Darijo Srna.

Calciomercato 2018: Srna arrivato in Sardegna per ascoltare l’offerta del Cagliari

L’esperto terzino destro classe ’82 è svincolato dopo aver giocato in Ucraina per ben quindici stagioni, tutte disputate tra le fila dello Shakhtar dove ha vinto ben ventisette trofei, suddivisi in dieci campionati ucraini, otto coppe nazionali, otto supercoppe ed una Coppa UEFA.

Attualmente Srna è squalificato per doping e sarà ufficialmente convocabile a partire dal prossimo 23 agosto, solo pochi giorni dopo la prima giornata del nuovo campionato di Serie A.

Il ragazzo è arrivato in Sardegna questa mattina prima di pranzo accompagnato dal suo agente per ascoltare da vicino la proposta dei rossoblù.

Successivamente – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – Srna si è voluto recare a visitare la città di Cagliari e le strutture del club.

L’offerta contrattuale proposta dal Cagliari dovrebbe essere di un anno di durata ma non si ha notizia della cifra dello stipendio.

Dopo aver rifiutato i greci del PAOK Salonicco nelle scorse ore, adesso Darijo Srna si è preso qualche giorno di tempo per riflettere sulla proposta sarda.

