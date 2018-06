Calciomercato 2018: tutti pazzi per Skriniar. Lui fa muro

Calciomercato 2018: tutti pazzi per Skriniar. Lui fa muro

E’ stata forse la maggior sorpresa dell’appena concluso campionato di Serie A, avendo fatto la fortuna dell’Inter e dei fantallenatori: Milan Skriniar ora fa impazzire le big d’Europa.

Calciomercato 2018: tutti cercano Skriniar, lui vede solo nerazzurro

Arrivato la scorsa estate alla Pinetina dalla Sampdoria per 23 milioni di euro, dopo lo scetticismo iniziale della tifoseria ha saputo conquistare immediatamente il cuore dei nerazzurri con prestazioni rocciose e costantemente in crescita su tutti i piani.

Ha giocato tutte le partite dell’Inter – Coppa Italia compresa – e sempre da titolare, impreziosendo le sue statistiche anche con quattro gol.

Tutto questo non è passato inosservato agli occhi delle grandi squadre d’Europa.

Barcellona, Manchester United e Real Madrid lo corteggiano costantemente da mesi cercando di entrare nel suo cuore, ma lui – come sua abitudine – ha fatto muro giurando di voler rimanere in nerazzurro e di non veder l’ora di giocare la Champions League con quei colori indosso.

Ma di questi tempi la parola fine la pronuncia solo la chiusura del mercato, fissata quest’anno il 18 di agosto. Vedremo dunque se lo slovacco avrà giurato amore vero all’Inter o se un’offerta indecente gli farà cambiare idea.

