Offerte di lavoro Ferrovie dello Stato: Recruiting Day a giugno 2018

Le Ferrovie dello Stato hanno aperto altre posizioni per giugno 2018. Di seguito le figure professionali ricercate, i requisiti richiesti e le modalità di candidatura. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca 1 Senior Business Compliance; 1 Senior Trade Compliance da inserire presso la struttura COMPLIANCE di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a Roma.

Offerte di lavoro Ferrovie dello Stato

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

· Laurea Magistrale e/o Vecchio Ordinamento Giurisprudenza/Economia/Scienze Politiche;

· Titolo di avvocato o master/corsi di specializzazione post laurea in materia di compliance o relazioni internazionali;

· Esperienza di almeno 5/8 anni per il Senior Business e 7/8 per il Senior Trade maturata nel settore compliance;

· Conoscenza approfondita delle tematiche relative alla compliance in particolari business compliance;

· Ottimo utilizzo del pacchetto Office;

· Eccellente conoscenza della lingua inglese (C1 del quadro di riferimento europeo) e una buona conoscenza della lingua francese (B2 del quadro di riferimento europeo).

Completano il profilo la capacità di lavorare in team, di operare in contesti complessi, leadership, accountability e capacità di interfacciarsi con controparti estere. Inoltre l’inserimento avverrà con contratto a tempo Indeterminato. Gli interessati potranno candidarsi, previa registrazione, direttamente online sul sito del Gruppo Fs nella sezione FS Recruiting entro il 10 giugno 2018.

Offerte di lavoro, le sedi dei posti disponibili

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca anche, per le sedi di Roma, Napoli, Verona e Firenze di Ferservizi S.p.A.:

– Ragionieri, da inserire nella gestione dei processi amministrativi legati a contabilità, tesoreria, adempimenti fiscali, gestione cartelle esattoriali, amministrazione del personale, ecc;

– Geometri, da inserire nei processi di gestione catastale, tutela giuridica ed amministrativa degli immobili, gestione tecnico amministrativa di contratti di locazione immobiliare; aggiornamento banche dati per la gestione della fiscalità immobiliare, gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative a immobili e conduzione impianti, ecc.

Per quanto riguarda i requisiti, costituisce titolo preferenziale l’esperienza pregressa di 2/5 anni in aziende complesse e/o in studi professionali. Poi per i geometri l’abilitazione all’esercizio della professione.

Anche in questo caso, l’inserimento avverrà con contratto a Tempo Indeterminato.

I possessori dei requisiti interessati potranno candidarsi entro il 30 Giugno come sopra.

