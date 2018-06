Roland Garros 2018: diretta streaming e dove vedere il torneo

Dopo gli Internazionali di Italia 2018, ecco il secondo slam dell’anno, il Roland Garros. Il torneo avrà inizio il 21 Maggio e terminerà il 10 Giugno, i grandi campioni del tennis si ritroveranno faccia a faccia sulla terra rossa di Parigi. Le sfide avranno inizio dopo le ore 10, le due finali ci saranno il 9 e il 10 Giugno (salvo imprevisti dovuti al tempo). I nomi attesi sono diversi, a partecipare ci saranno giocatori del calibro di Rafael Nadal, campione a Roma, e Novak Djokovic. Nel torneo femminile, è favorita la campionessa in carica Jelena Ostapenko.

Roland Garros 2018: diretta streaming e dove vederlo

Per quanto riguarda la visione in tv, Eurosport avrà l’esclusiva per la diretta. Sono due i canali messi a disposizione: Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili sia sulla piattaforma Sky (alta definizione) sia su Mediaset Premium (definizione standard). Il Roland Garros 2018 sarà visibile in streaming su Sky GO.

Roland Garros: i favoriti del torneo

In attesa della finale, il favorito su tutti è Rafa Nadal. Lo spagnolo è a caccia dell’undicesimo sigillo a Parigi e il diciassettesimo in un torneo dello Slam. Subito dopo c’è Novak Djokovic che punterà a fare il massimo, nonostante il fastidio al gomito che potrebbe dargli qualche problema. Il terzo favorito è Dominic Thiem, che predilige la terra battuta come campo ma manca di continuità. Seguono Murray, Wawrinka e Zverev, mentre sono staccati Dimitrov e Goffin, molto improbabile la loro vittoria. Tra gli italiani invece c’è Fabio Fognini. Si tratta di uno scenario improbabile per lui, dovrà impegnarsi e giocarsela sperando in un miracolo sportivo. Per finire c’è Roger Federer, che ha deciso di saltare il Roland Garros 2018 per riprendersi e prepararsi al meglio per i prossimi tornei. Scelta lucida, vista la sua età, e visto il momento altalenante che sta affrontando.

