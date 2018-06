Albo d’oro Coppa Italia: la classifica delle squadre vincitrici.

Come ogni anno, l’edizione di Coppa Italia è terminata di pari passo con il campionato di Serie A. La finale si è giocata a fine Maggio all’Olimpico di Roma, come da tradizione, e ha visto contendersi il trofeo Juventus e Milan. I bianconeri hanno vinto con un secco 4-0 alzando il trofeo per il quarto anno consecutivo (record assoluto). Pertanto la squadra di Torino domina in solitaria nell’albo d’oro con 13 Coppe vinte.

Albo d’oro Coppa Italia: la classifica

Il dominio bianconero in Italia non riguarda solo il campionato di Serie A, dove la Juventus trionfa da 7 stagioni, bensì anche la Coppa Italia. La squadra guidata da Allegri sta scrivendo veri e propri record centrando 4 double (accoppiata campionato-coppa) consecutivi. Perciò negli ultimi anni le stagioni in Italia sono state quasi del tutto a senso unico, con lo strapotere juventino.

Ecco la classifica di tutte le squadre:

Juventus: 13

Roma: 9

Inter: 7

Fiorentina: 6

Lazio: 6

Milan: 5

Torino: 5

Napoli: 5

Sampdoria: 4

Parma: 3

Bologna: 2

Atalanta: 1

Genoa: 1

Venezia: 1

Vado: 1

Vicenza: 1

Albo d’oro: i numeri parlano chiaro

I numeri dell’albo d’oro parlano chiaro, la Juventus ha aperto un ciclo di vittorie dal 2011 ad ora, infrangendo ogni record e scrivendone di nuovi. Record di imbattibilità (senza mai perdere in un intero campionato), 102 punti in una sola stagione, record assoluto tra i migliori campionati europei a 20 squadre. Sono diversissimi i record scritti e riscritti, sia con Antonio Conte che con Massimiliano Allegri. 7 campionati consecutivi, 4 Coppa Italia, 2 finali di Champions League, perse (una nel 2015 3-1 contro il Barcellona e una nel 2017 1-4 contro il Real Madrid). I record bianconeri sono frutto di lavoro ed impegno, la Juventus sta monopolizzando il calcio italiano e cerca di migliorare in ogni stagione per raggiungere i piani alti in Europa, cosa che non riesce a concretizzare ormai da molti anni. La Vecchia Signora può comunque vantare un palmarès non indifferente, soprattutto su territorio italiano.

