Concorso Inps, Mef ed Entrate 2018: diario delle prove rinviato, la data.

Rinviata la pubblicazione del calendario delle prove relativo al concorso Inps, al concorso Mef e a quello dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione ufficiale è apparsa sui siti dei rispettivi ministeri e ovviamente anche sulla Gazzetta Ufficiale. Più nello specifico nella serie Concorsi ed Esami del 5 giugno 2018. Chi attendeva notizie relative al diario delle prove dovrà quindi aspettare ulteriormente. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo.

Concorso Inps rinviato: la comunicazione in Gazzetta

Cominciamo dal rinvio della pubblicazione del calendario delle prove. La comunicazione si può trovare sul sito dell’Inps e sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami del 5 giugno 2018. Ricordiamo che il concorso Inps era riservato a 967 posti come consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1. L’avviso del rinvio è il seguente.

Si comunica che l’avviso relativo al diario della prova preselettiva con indicazione della sede di svolgimento sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’Istituto; all’indirizzo www.inps.it nella sezione Avvisi, bandi e fatturazione, sotto la sezione Concorsi; e nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale Concorsi ed Esami del 3 luglio 2018.

Quindi bisognerà attendere martedì 3 luglio per conoscere la data della prova preselettiva; oppure la nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale ulteriore rinvio.

Non solo concorso Inps: rinviati anche concorsi MEF ed Entrate

Rinvio anche per i concorsi Mef e Agenzia delle Entrate 2018. Parimenti, la pubblicazione del calendario e del luogo di svolgimento delle prove preselettive riguardanti i bandi di concorso MEF per il reclutamento di personale specifico da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale in una data diversa rispetto a quella prevista dall’Inps. Ovvero, venerdì 27 luglio 2018.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sulla home page del proprio sito l’avviso relativo alla data di pubblicazione del calendario e del luogo di svolgimento delle prove del concorso per il reclutamento di 650 funzionari. Più nello specifico il diario e la sede di esame per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale per l’assunzione di 510 unità (profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria) sarà pubblicato il giorno 11 settembre 2018 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Data differente per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale destinata al reclutamento delle 118 unità (profilo professionale funzionario tecnico): bisognerà attendere infatti venerdì 15 giugno 2018. Stessa data prevista per le 2 unità da assegnare agli uffici della Valle d’Aosta; nonché per la prova oggettiva tecnico-professionale relativa al concorso valido per il reclutamento di 20 esperti in analisi statistico-economiche.

