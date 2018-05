Concorso Miur 253 funzionari: data prova preselettiva in Gazzetta.

Ultime notizie sul concorso Miur per 253 funzionari. Sulla Gazzetta Ufficiale, serie Concorsi ed Esami n. 42 del 29 maggio 2018, è stata pubblicata la data ufficiale della prova preselettiva. Questa sarà dopo l’estate; ma per quanto riguarda la comunicazione delle sedi – o di un possibile ed eventuale rinvio – bisognerà aspettare apposita comunicazione. Quando? A inizio settembre. Più nello specifico l’avviso sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì 4 settembre. La data della prova preselettiva corrisponderà invece a giovedì 27 settembre 2018.

Concorso Miur 253 funzionari: data prova preselettiva e altre info utili

In Gazzetta Ufficiale è stata dunque comunicata la data della prova preselettiva per il concorso Miur. Quest’ultimo è valido per il reclutamento di 253 unità; profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III e posizione economica F1. Infine, “nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2018, si darà comunicazione delle sedi ove i candidati svolgeranno le prove o del loro eventuale rinvio”.

Si ricorda che per accedere al concorso bisogna possedere certi requisiti. Tra questi il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici. Per quanto riguarda i titoli formativi, bisognerà essere in possesso di Diploma di Laurea, Laurea Specialista o Laurea Magistrale. Ovviamente non bisognerà essere stati destituiti o dispensati dall’incarico in una pubblica amministrazione, né aver riportato condanne penali.

Concorso Miur 253 funzionari: info sulla prova scritta

Stando a quanto contenuto nel bando di concorso, la prova preselettiva sarà un quiz a risposta multipla composto da 100 domande. Per ciascuna domanda ci saranno 4 risposte possibili, delle quali ovviamente solo 1 sarà esatta. Il test e la selezione dell’intero concorso verterà su alcune materie, tra cui Diritto costituzionale, Diritto Ue, contabilità pubblica, disciplina di organizzazione del Miur, diritto del lavoro, civile e amministrativo.

