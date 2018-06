Pino è: ospiti e artisti del concerto di Napoli in diretta su Rai 1

Il 7 giugno, in diretta dallo Stadio San Paolo di Napoli, si terrà l’attesissimo concerto dedicato al grande musicista partenopeo Pino Daniele. Numerosi ospiti, appartenenti al mondo della musica e al mondo dello spettacolo, saliranno sul palco per onorare la memoria di Pino Daniele a poco più di tre anni dalla sua scomparsa, che lo colse il 5 gennaio 2015.

Le storiche band del musicista, Vai mò e Nero a metà, accompagneranno i cantanti nell’esibizione delle canzoni più celebri.

Ricordiamo che i guadagni del concerto saranno completamente devoluti in beneficenza all’associazione Pino Daniele Onlus, impegnata in ambito sociale.

Alla fine della serata, inoltre, sarà presentato il brano inedito Resta quel che resta, che tutti i fan di Pino Daniele non vedono l’ora di ascoltare.

Pino è: numerosi ospiti uniti nel nome di Pino

Tra gli artisti presenti all’attesissimo evento citiamo Jovanotti, Gianna Nannini, Claudio Baglioni; Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Ron. Ancora Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Enzo Avitabile, Tony Esposito; Mario Biondi, Tullio De Piscopo. Colleghi, amici, ma anche giovani artisti che hanno ritrovato in Pino Daniele un vero e proprio modello da seguire.

Non potevano mancare attori e altre personalità provenienti dal mondo dello spettacolo, come Giorgio Panariello, Alessandro Siani, Vincenzo Salemme; Pierfrancesco Favino, Enrico Brignano e Enzo Decaro.

Al musicista cantautore si deve la nascita di un genere musicale completamente innovativo e fuori dagli schemi. La mescolanza dei ritmi jazz, rock, blues e soul non è mai stata così armoniosa. Come dimenticare, poi, la sua grande capacità di unire più forme linguistiche, diverse e ben lontane fra loro. Tra i tanti successi potremmo infatti citare Yes I Know my way e A me ‘m piac ‘o Blues, che incarnano perfettamente questa spiritualità.

