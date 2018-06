Sondaggi politici Piepoli, Conte parte con il 51% di gradimento

Si parte dal 51%. Questo è il gradimento del governo Conte appena partito.

Secondo il sondaggio di Piepoli per la Stampa il 36% degli italiani ha abbastanza fiducia, il 15% ne ha molta.

D’altronde si tratta all’incirca del sostegno dei partiti che lo appoggiano, Movimento 5 Stelle e Lega Nord.

Al contrario il 29% ha poca fiducia e l’11% non ne ha per nulla, il 40% in totale.

Andando però sul concreto dei primi passi intrapresi c’è ancora molta incertezza, come è ovvio.

Il 40% non sa dire se le prime posizioni prese siano positive nè negativa. Per il 10% sono già molto positivi, per il 23% abbastanza positivi. Si tratta del 33% nel complesso.

Al contrario per il 5% già si può dire che i primi passi sono molto negativi, per l’11% che sono abbastanza negativi. Anche in questo caso però i contrari sono minoranza, il 16%.

L’11% è senza opinione

Sondaggi politici Piepoli, ministri ancora pressochè sconosciuti

E’ stata chiesta anche un’opinione sui vari ministri, per misurare il loro gradimento.

Ebbene i risultati sono certamente positivi, nel caso di Costa, all’ambiente, l’81% ne ha una visione poitiva. la Bongiorno raggiunge il 72%, Moavero il 71%, Segano agli affari regionali il 69%, come la Lezzi.

Il punto è che a parte Giulia Bongiorno gli altri sono conosciuti da pochi. Solo il 23% sa chi è la Stefani, e nessun altro supera il 32% di conoscenza. Si tratta quindi del giudizio positivo di quella che è una minoranza, probabilmente di simpatizzanti grillini (almeno nel caso di Lezzi, Stefani e Costa)

Tra i ministri meno popolari, ma comunque con più del 50% di gradimento, Salvini appunto al 50%, Fontana al 52%, Di Maio al 53%, Toninelli al 56% Bonafede al 58%.

Anche in questo caso solo per Salvini e Di Maio la percentuale di conoscenza supera il 50%.

Metodologia del sondaggio non rivelata.

