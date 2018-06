Calendario scolastico 2018/2019: data inizio scuola e festività.

Dopo la Toscana, anche le Regioni Abruzzo e Campania hanno stilato il loro calendario scolastico per l’anno 2018/2019. Andiamo quindi a scoprire tutte le date di inizio e fine scuola. E quando gli istituti prevedono le chiusure in occasione delle festività. Ecco dunque il calendario scolastico 2018/2019 varato dalle regioni Abruzzo e Campania.

Calendario scolastico 2018/2019 Abruzzo: date inizio e fine scuola

Ufficiale il calendario scolastico 2018/2019 per la regione Abruzzo. Le scuole inizieranno lunedì 10 settembre. E termineranno sabato 8 giugno.

Per quanto riguarda le festività e gli altri giorni di chiusura, gli istituti chiuderanno da lunedì 24 dicembre (quindi l’ultimo giorno di scuola sarà sabato 22) fino al 5 gennaio; quini altre chiusure sono previste il 2 e il 3 novembre, il 4 e il 5 marzo. In occasione delle festività pasquali, le scuole abruzzesi chiuderanno dal 18 al 20. E successivamente resteranno chiuse anche il 23 e il 24 aprile.

Calendario scolastico 2018/2019 Campania: date inizio scuola e festività

Anche la Regione Campania ha approvato il nuovo calendario scolastico per l’a.s. 2018/2019. A differenza della regione abruzzese, qui le scuole apriranno i battenti 2 giorni più tardi, ovvero mercoledì 12 settembre. La fine è prevista per sabato 8 giugno, ma per la scuola dell’infanzia la data di chiusura corrisponderà a sabato 29 giugno 2019.

Saranno in totale 203 i giorni in cui si svolgeranno le attività didattiche, che saranno sospese in occasione delle festività nazionali come Natale e Pasqua. Per quanto riguarda le prime, le scuole resteranno chiuse dal 24 dicembre al 5 gennaio (che cadrà di sabato). Per Pasqua, invece, le scuole resteranno chiuse da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile 2019, che sarà poi seguito dalla festa nazionale del 25 aprile. E che potrebbero quindi proseguire anche venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019. Gli altri giorni di chiusura saranno venerdì 2 e sabato 3 novembre 2019, nonché lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019.

La Giunta Regionale ha poi stabilito che spetterà alle singole istituzioni scolastiche la possibilità di anticipare la data di inizio delle lezioni (al massimo entro 3 giorni prima della data selezionata) o sospendere le attività didattiche per massimo 3 giorni in merito a iniziative svolte e gestite dalle istituzioni scolastiche stesse.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM