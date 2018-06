Prezzo benzina, diesel e gpl: aumenta il gas, stabili gli altri

Lo stop agli aumenti del prezzo del petrolio ha degli effetti anche sulla benzina e sugli altri carburanti.

I cui prezzi rimangono stabili, pur su valori alti rispetto all’ultimo anno.

C’è un leggero aumento per il metano, ma si parla di pochissimi centesimi, mentre per la benzina la stabilità è quasi assoluta.

Nel complesso si è in media a 1,648 euro al litro per la benzina self service, e a 1,768 per quella servita.

Per il diesel siamo a 1,522 nel caso del self service e a 1,646 se si vuole essere serviti.

Partiamo dal self service nell’analisi delle marche. Nella benzina il prezzo maggiore è quello applicato da Eni, con 1,661 al litro, il minore il 1,647 di Q8, con i carburanti no logo a 1,628.

Nel diesel si va dal 1,52 euro al litro di Q8 al 1,538 di Tamoil. no logo a 1,505

Prezzo benzina, quanto costa se si viene serviti

Se si preferisce essere serviti nel caso della benzina si deve pagare un massimo di 1,833 euro al litro da Agi-IP, cui fa da contraltare il 1,743, applicato da Tamoil, che è la tariffa più bassa presente. Se si va sui marchi no logo si scende a 1,670.

Nel caso del Diesel il più caro è Total Erg con 1,672 euro al litro, il più economico sempre Tamoil, 1,636. Nessuno batte il 1,547 dei distributori indipendenti

Passando al GPL si va dal 0,657 di Api-IP al 0,642 di Eni al 0,631 nel caso dei no logo.

Il metano si misura in kilogrammi, non in litri, comunque il più caro è quello fornito da Tamoil, con 0,989 euro al kg, il più economico quello di Esso e Total Erg, che sono a 0,960. Poco più in basso i distributori no logo che vendono metano a 0,956 al kg.

