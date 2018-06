Reddito di cittadinanza, ultime notizie: Conte spiega come funziona.

Nella sua replica alla Camera prima del voto di fiducia, il premier Giuseppe Conte è tornato a parlare di reddito di cittadinanza. Rispondendo alle accuse di chi, da parte dell’opposizione, accusava la misura di mero assistenzialismo. Il neopremier ha ribadito che il reddito di cittadinanza non sarà assolutamente assistenzialista, bensì andrà a rappresentare uno strumento per il reinserimento nel mondo del lavoro. Inoltre sarà articolato in più fasi, e partirà da un investimento di 2 miliardi finalizzato a potenziare i centri per l’impiego.

Reddito di cittadinanza: come funziona? Le parole di Conte

Circola l’idea che il reddito di cittadinanza sia mero assistenzialismo; ovvero una misura di sostegno economico senza avere nulla in cambio. Anche ieri, alla Camera, l’opposizione ha ribadito questo concetto; criticando preventivamente la misura inserita nel contratto di governo. Nella replica del premier alla Camera che anticipata il voto di fiducia, si sono voluti ripetere i concetti chiave di questo strumento. Quando Giuseppe Conte ha preso la parola, tornando al discorso del reddito di cittadinanza come assistenzialismo, ha risposto come segue.

“Mi spiace che il reddito di cittadinanza sia stato rappresentato come una misura di assistenzialismo sociale. Se leggete con attenzione le anticipazioni che sono sul contratto di governo, è una misura chiaramente orientata e preordinata al reinserimento nel mondo lavorativo. Stiamo parlando di politiche attive. E di riforma dei centri per l’impiego, presupposto fondamentale. Altrimenti, lo riconosciamo noi stessi, non funzionerà. E soprattutto non realizzerà quegli obiettivi che ci preponiamo di perseguire”.

Quindi Conte ha ribadito che nuove politiche economiche saranno attuate per favorire crescita sociale ed economica, sempre nel rispetto dell’obiettivo di progressiva discesa del debito. Questa si verificherà però non con tasse e austerità, che vanno a deprimere l’economia del Paese; bensì con un “rilancio della domanda interna”.

