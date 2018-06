Giro di Svizzera 2018: tappe e percorso, ecco chi sono i favoriti.

Tutto è pronto per il giro di Svizzera, un’altra tappa fondamentale prima di arrivare al Tour de France. La competizione avrà inizio il 9 Giugno e si concluderà il 17 Giugno. Saranno tantissimi i campioni che parteciperanno a questa edizione. Un percorso completo, con un cronometro individuale, uno a squadre e quattro tappe di montagna.

Giro di Svizzera 2018: tappe e percorso

Sono 9 le tappe che compongono questo giro di Svizzera, breve ed intenso per ogni atleta. Saranno tantissime le salite presenti, buon esame prima della Francia.

Ecco tutte le tappe e i percorsi:

Sabato 9 Giugno, tappa 1: Frauenfeld-Frauenfeld (18 Km) cronometro a squadre;

Domenica 10 Giugno, tappa 2: Frauenfeld-Frauenfeld (155 Km);

Lunedì 11 Giugno, tappa 3: Oberstammheim-Gansingen (182 Km);

Martedì 12 Giugno, tappa 4: Gansingen-Gstaad (189 Km);

Mercoledì 13 Giugno, tappa 5: Gstaad-Leukerbad (155 Km);

Giovedì 14 Giugno, tappa 6: Fiesch-Gommiswald (186 Km)

Venerdì 15 Giugno, tappa 7: Eschenbach/Atzmännig-Arosa (170 Km);

Sabato 16 Giugno, tappa 8: Bellinzona-Bellinzona (123 Km);

Domenica 17 Giugno, tappa 9: Bellinzona-Bellinzona (34 Km) cronometro individuale;

Giro di Svizzera 2018: i favoriti

Mancano pochi giorni all’inizio del giro di Svizzera e sono tantissime le stelle che parteciperanno all’82esima edizione. I favoriti per la vittoria finale sono però Nairo Quintana e Richie Porte.

Dopo aver conquistato il Giro del 2014 e la Vuelta del 2016, Quintana si presenterà al Tour con l’obiettivo di conquistare la Tripla Corona e in questo Giro di Svizzera non si risparmierà, potrebbe essere il protagonista. Proverà ad inserirsi in questo duello il danese Jakob Fuglsang, salito sul podio nel 2010 proprio in Svizzera, ci vorrebbe riprovare visto che i percorsi sembrano adatti alle sue caratteristiche.

Un occhio attento va anche sullo sloveno Simon Spilak e sul portoghese Rui Costa. Entrambi hanno già vinto questa corsa rispettivamente 2 (2015 e 2017) e 3 volte (dal 2012 al 2014).

Ecco i favoriti per il giro di Svizzera di quest’anno, anche se il duello tra Quintana e Porte potrebbe essere quello decisivo per la vittoria finale.

