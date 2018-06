Liga spagnola: le ultime su allenatori e calciomercato

Anche i club di Liga spagnola si stanno muovendo tra mercato di giocatori e di allenatori.

Resta ancora da capire chi sarà colui che succederà a Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid: ad oggi il nome più papabile è quello di Guti ma si monitorano altre piste come quelle che portano a Clarence Seedorf, Michel Gonzalez e Michael Laudrup.

Continua anche la telenovela fra Antoine Griezmann e il Barcellona, col francese che scioglierà le riserve sul suo futuro prima dell’inizio del Mondiale stando a quanto ha dichiarato anche nei giorni scorsi.

Liga spagnola: sono tanti i cambi in panchina

Sono stati tanti in queste primissime settimane i cambi nelle panchine di Liga spagnola.

L’Athletic Bilbao la prossima stagione si affiderà ad Eduardo Berizzo, ex tecnico nella prima parte della passata stagione del Siviglia; proprio gli andalusi a loro volta si sono affidati a Pablo Machin, protagonista di una grande stagione a Girona.

Il nuovo allenatore dei catalani sarà Eusebio Sacristan, reduce dalla non positiva esperienza alla Real Sociedad, la quale si ha messo sotto contratto Asier Garitano, tecnico per cinque stagioni del Leganés che lo ha sostituito con Mauricio Pellegrino.

Cambio in panchina anche per il Celta Vigo che avrà come guida l’esordiente in Liga Antonio Mohamed.

Rubi, dopo aver portato per la prima volta nella storia l’Huesca in massima serie, saluta e firma con l’Espanyol: al suo posto nel club neopromosso arriva l’ex portiere dell’Atletico Madrid Leo Franco.

Liga spagnola: le trattative di calciomercato più calde

L’Atletico Madrid vuole fortemente Thomas Lemar: la valutazione del Monaco è di 80/90 milioni, i colchoneros ne offrirebbero 60.

Colpo in attacco per il Villarreal che si è assicurato dall’Angers le prestazioni del camerunese Karl Toko Ekambi, a segno ben 17 volte nell’ultima Ligue 1. Per lui contratto fino al 2023.

Il Siviglia vuole sostituire il partente Steve N’Zonzi – vicino all’Arsenal – con Jean Michael Seri del Nizza. Per la trequarti occhi su Luis Alberto della Lazio, già passato da quelle parti diversi anni fa.

Il Valencia continua a pensare a Kevin Gameiro dell’Atletico Madrid per sostituire Simone Zaza, pronto a tornare in Italia.

Il Betis vuole rinforzare il reparto avanzato in vista dell’Europa League e pensa a Borja Mayoral del Real Madrid.

Il gioiellino del Real Martin Martin Odegaard è pronto a rientrare in spagna dopo un anno e mezzo in Olanda tra le fila dell’Heerenveen: su di lui ci sono Espanyol, Villarreal e Betis.

La Real Sociedad per rinforzare l’attacco punta fortemente sul centravanti del Newcastle Ayoze Perez. Dei magpies piace anche Mikel Merino, finito nel mirino anche di Betis e Athletic Bilbao.

Il Celta Vigo punta l’ex Benevento Filip Djuricic, il quale può firmare per il club galiziano a costo zero, essendo in scadenza di contratto a fine mese.

Il portiere dell’Everton Joel Robles è vicino al ritorno in Spagna dove ad attenderlo c’è il Getafe.

Vicente Iborra del Leicester potrebbe tornare al Levante in prestito.

Il terzino del Betis Jordi Amat potrebbe accasarsi all’Espanyol che lo segue con interesse. Pronta un’offerta da due milioni di euro.

