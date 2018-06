Personale Ata 2018: inserimento scuole I fascia, ecco le date.

Le ultime novità sul personale Ata 2018 riguardano una recente nota del Miur, diffusa ieri giovedì 7 giugno 2018. Nella quale si comunicano le date relative alla scelta delle sedi scolastiche di I fascia. Una notizia atteso da un po’ e che in un primo momento sembrava essere destinata a un rinvio. Ma il Miur ha dissipato le nubi con la nota n. 1205 del 7 giugno 2018; avente come oggetto le “Graduatorie d’istituto di prima fascia del personale Ata a.s. 2018/2019 – Proroga termini istanza allegato G”.

Personale Ata 2018: data inserimento scuole I fascia

Ecco quanto scritto nella nota Miur sopra riportata che interessa il personale Ata 24 mesi.

Con riferimento alla nota MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0001059.16-05-2018 si comunica che si è reso necessario prorogare i termini di disponibilità dell’istanza allegato G per la scelta delle sedi. La nuova tempistica prevede il rilascio dell’istanza in data 18 giugno e la disponibilità della stessa fino all’8 luglio.

Nella parte conclusiva della nota Miur n. 1059 del 16 maggio 2018, si leggeva infatti quanto segue. “Dal 7 al 27 giugno sarà resa disponibile l’istanza dell’allegato G per la prima fascia d’istituto; mentre per la seconda fascia sarà effettuato il dimensionamento e saranno riprodotte le graduatorie a cura del sistema informativo”. Inoltre, come avvenuto nel precedente anno scolastico, “l’istanza polis di scelta sedi (allegato G) effettuerà il controllo che sul SIDI la domanda sia presente. E con almeno una graduatoria valida o con riserva sulla stessa provincia in cui l’aspirante intende presentare le sedi”. In conclusione si invitavano gli uffici provinciali a completare l’attività di acquisizione delle nuove domande di inserimento nelle graduatorie permanenti entro il 6 giugno.

Riepilogando, con l’ultima nota Miur del 7 giugno 2018, dunque, sono state ufficializzate le date per la scelta delle sedi per la I fascia delle graduatorie del personale Ata tramite allegato G sarà dal 18 giugno all’8 luglio.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM