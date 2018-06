Captain America – The Winter Soldier: trama, cast e curiosità. Film stasera su Rai 2

Il genere dell’avventura e del fantasy sbarcano su Rai 2. Questa sera infatti un appuntamento imperdibile con Captain America – The Winter Soldier, film del 2014 che andrà in onda in prima serata a partire dalle 21.20. In questo articolo scopriremo qualcosa di più sulla pellicola a partire dal cast, passando per la trama e finendo con le curiosità.

Captain America – The Winter Soldier: cast e parere della critica

Il film ha riscosso importante successo. Nonostante il genere finisca sempre per dare molto spazio agli effetti speciali, la critica ha apprezzato il film nel complesso. Mymovies ha valutato il film con un 3,27/5 mentre IMDb lo ha giudicato con un 7,8/10. Comingsoon.it invece va leggermente più in alto con un 84/100. Nel cast troviamo invece: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Scarlett Johansson, Robert Redford, Sebastian Stan, Cobie Smulders, Frank Grillo, Toby Jones e Emily VanCamp.

Captain America – The Winder Soldier: trama e curiosità sulla pellicola

Steve Rogers alias Captain America vive ora a Washington D.C dove cerca di adattarsi al mondo moderno. Un suo collega dello S.H.I.E.L.D viene però misteriosamente attaccato. Per una serie di circostanze, Steve si troverà nel bel mezzo di una lotta che mette in pericolo il mondo intero. Alleatosi con Vedova Nera, i due supereroi cercheranno di sventare il piano di cospirazione contro di loro. Quando alla fine tutto diventa più chiaro Vedova Nera e Captain America reclutano un nuovo supereroe: il Falcon. Tra le curiosità ce ne sono due molto importanti: il film ha ottenuto 4 candidature ai premi Oscar. In Italia la pellicola ha incassato 7,1 milioni totali di cui 3 solo nel primo weekend.

Francesco Somma

