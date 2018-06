Cronaca ultime notizie: Vito Caroli, chi è l’uomo ritrovato a Vienna

Vito Caroli è l’imprenditore di 5o anni scomparso circa quaranta giorni fa da Borgo San Michele. L’uomo è stato ritrovato a Vienna in stato confusionale e, ai microfoni di Chi l’ha visto, ha dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto.

Si era allontanato da casa, dove vive insieme alla moglie e al figlio, i quali avevano subito lanciato un appello al programma di Rai3 perchè li aiutassero a ritrovarlo.

Fortunatamente si è risolto tutto per il meglio. L’imprenditore, come ha raccontato una volta tornato a casa, aveva iniziato a sentire strane voce e si era allontanato la mattina del 20 aprile perchè convinto di essere seguito da un’ombra nera, come lui stesso l’ha definita.

Cronaca Ultime notizie: Vito Caroli, ricongiunto con la sua famiglia

Rinsavito e ritrovatosi inspiegabilmente a Vienna, circa una settimana fa si è messo in contatto con i familiari per rassicurarli e per tornare in Italia.

Grazie alle indagini, partite subito dopo la sua scomparsa, si era venuto a sapere che l’uomo stava attraversando un difficile periodo, caratterizzato da problemi a lavoro e difficoltà economiche. Questo, con molta probabilità, ha spinto l’imprenditore a mettersi in viaggio e a rifugiarsi in un luogo lontano.

Caroli ha dato segni di vita scrivendo una mail a sua moglie, nella quale le aveva chiesto aiuto. Grazie alla mail, la troupe di Chi l’ha visto è riuscita a raggiungere la località austriaca, dove il giovane figlio ha potuto riabbracciare suo padre. Insieme, poi, hanno fatto ritorno nella Villa di Borgo San Michele.

Gli inquirenti continueranno ad indagare per fare maggiore chiarezza sulla vicenda, per comprendere se l’imprenditore soffra di disturbi psichici o se sia stato semplicemente vittima di una spiacevole situazione causata da un forte stress emotivo.

