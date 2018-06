Governo ultime notizie: esecutivo peggio del fascismo, Toscani incalza

Oliviero Toscani come un fiume in piena si scaglia contro il governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte. D’altra parte, ancora una volta, il bersaglio principale delle sue critiche è stato Matteo Salvini. Il celebre fotografo non è mai stato tenero con il segretario leghista. Era il 4 marzo, si erano appena chiuse le urne per l’ultima tornata di politiche. Toscani, intervistato da La Zanzara, dichiarò di vergognarsi del fatto che Salvini fosse italiano: “non ragiona bene, è indietro, è lento; basta guardarlo di profilo, assomiglia all’uomo di Neanderthal” aveva aggiunto sempre in quell’occasione.

Qualche giorno dopo, sempre ai microfoni del noto programma di Radio24, nel mirino di Toscani di nuovo il capo del Carroccio; questa volta, l’aspra invettiva si riferiva a uno degli ultimi interventi di Salvini sull’immigrazione: “gli immigrati non ingrassano come lui, non c’è nessuna pacchia. E poi quelli che arrivano sono meglio di Salvini e Di Maio che non sanno far niente. Almeno questi qua lavorano”.

Toscani non ha mai mancato di usare un linguaggio “colorito”, talvolta “scabroso”, nei suoi attacchi al ministro dell’Interno. Tanto che riferendosi ai “tagli” di immigrati clandestini preannunciati da Salvini è arrivato a dire che, prima o poi, “qualcosa” verrà tagliato proprio al leader della Lega. Ieri, chiamato in causa da Radio Capital, Toscani ha rincarato la dose, in qualche modo giustificandosi: “per farsi capire da Salvini e da tutti quelli che sostengono Salvini bisogna parlare la lingua di Salvini. Io mica parlerei in questo modo davanti a una persona civile”.

Tuttavia, in questo caso, la critica si è allargata anche al nuovo esecutivo: “non si riproporranno con svastiche, pantaloni da cavallo, stivali neri e camicia nera. Ora si propongono sotto un’altra visione, più cattiva e più becera di prima”; insomma, per Toscani con l’esecutivo di Conte si tornerebbe a una dittatura di stampo novecentesco, anzi “i veri fascisti in confronto a questi qui erano dilettanti”.

