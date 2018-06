Sondaggi politici Eumetra: 7 italiani su 10 stanno col governo

È cominciata la luna di miele tra italiani e governo giallo verde. Almeno sembra proprio così guardando i dati di un recente sondaggio realizzato Eumetra per il Giornale. In esso si rileva come 7 italiani su 10 abbiano una buona opinione dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Per la precisione, lo giudica in modo positivo il 69,4% del paese. Indagando ancora più a fondo tale percentuale si nota come, addirittura, il 19,7% degli elettori esprimerebbe una valutazione “molto positiva”; il restante 49,7% si limiterebbe, invece, a darne una “abbastanza positiva”. I giudizi “molto” negativi si fermano al 9%; “abbastanza negativa” l’opinione del 20% del paese. Dunque, dato evidenziato anche da altre analisi, il consenso accordato al governo Conte, ad oggi, supera i confini del recente successo elettorale di M5S e Lega.

Il favore nei confronti dell’esecutivo pentaleghista è ancora più alto se si stringe il focus su alcune particolari categorie dell’elettorato, fanno notare da Eumetra. Per esempio, tra i più giovani (18-24 anni) la percentuale di consenso raggiunge il 79%; tra gli studenti arriva a toccare quota 80%. D’altra parte, con l’aumentare dell’età aumentano (di poco, tutto sommato) anche i pareri negativi: 33% tra chi ha tra i 35 e i 44 anni. La maggior percentuale di dissenso (36%) si incontra tra gli elettori con i titoli di studio più elevati. Passando alle professioni: è tra commercianti e, in generale, tra i liberi professionisti che il Governo Conte incassa la maggior percentuale di pareri favorevoli. L’esecutivo viene promosso anche dalle casalinghe. Inoltre, per quanto riguarda la localizzazione del consenso: è al Nord Est che si riscontra l’apprezzamento più alto (73%).

Nota informativa:

Rilevazione di Eumetra MR s.r.l in data 4 giugno, poi diffusa giorno 7 giugno sul Giornale, realizzata su un campione di 800 interviste condotte con metodo CATI.

