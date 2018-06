Concerto Vasco Roma 2018: scaletta, orari e info biglietti.

Tutto pronto per il concerto di Vasco Rossi a Roma, in programma oggi e domani, lunedì 11 e martedì 12 giugno 2018. Roma è solo una tappa del tour che comprende anche altre città, tra cui Torino e Padova (già toccate) e Bari (16 e 17 giugno) e Messina (21 giugno). La location romana del Vasco NonStop Tour sarà lo Stadio Olimpico.

Concerto Vasco Roma 2018: info biglietti e orari

La vendita dei biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Roma è stata gestita da VivaTicket. I prezzi variavano in base alla postazione. Nelle due Curve (Nord e Sud), il costo del biglietto ammonta a 48,30 euro. Un posto in tribuna Monte Mario Centrale numerata costerà invece 108,68 euro; infine il costo di un posto in tribuna Monte Mario Centrale Vip ammonta a 234,68 euro. I posti rimasti a disposizione, a giudicare da quanto riporta il sito VivaTicket, sono molto pochi.

Come già scritto sopra, le date romane del concerto di Vasco Rossi saranno lunedì 11 e martedì 12 giugno 2018. L’inizio è previsto per le ore 20.

Concerto Vasco Roma 2018: la scaletta delle canzoni

Da Rockol è emersa la scaletta del concerto tenutosi a Torino, che potrebbe quindi ripetersi nelle prossime tappe.

Cosa succede in città;

Deviazioni;

“Blasco” Rossi;

E adesso che tocca a me;

Come nelle favole;

Fegato, fegato spappolato;

Medley I: Delusa; T’Immagini; Mi piaci perché; Gioca con me; Stasera!; Sono ancora in coma; Rock’n’roll Show;

Vivere non è facile;

Sono innocente ma…

La fine del millennio;

Ciao;

Interludio 2018;

C’è chi dice no;

Gli spari sopra;

Stupido hotel;

Siamo soli;

Domenica lunatica;

Il mondo che vorrei;

Medley II: Brava; L’uomo più semplice; Ti prendo e ti porto via; Dimentichiamoci questa città;

Rewind;

Un mondo migliore.

Bis !: Dillo alla Luna; L’una per te; E… (Medley 3)

Senza parole;

Vivere;

Sally;

Siamo solo noi;

Bis 2: Vita Spericolata / Canzone;

Albachiara.

LA PAGINA TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

Concerto Vasco Roma 2018: info trasporti e parcheggi

Il concerto si terrà allo Stadio Olimpico, ma risulterà utile capire come arrivare e dove poter parcheggiare. Se si viaggia in metro sarà possibile prendere la metro linea A e scendere alla fermata Ottaviano; quindi prendere l’autobus della linea 32 e scendere a Piazzale della Farnesina. Un’altra possibilità, sempre per chi arriva in metro Linea A, è di scendere alla fermata Flaminio, e quindi prendere il tram 2 che porterà al capolinea di Piazza Mancini. Qualora si arrivi in treno, si dovrà prendere la metro della Linea B ed effettuare il cambio con la linea A, quindi prendere i mezzi sopra riportati.

Per chi arriva in auto o in moto, dove parcheggiare? I veicoli a due ruote potranno parcheggiare nelle zone vicine allo stadio, rispettando però le aree assegnate (via Contarini, via Toscana, viale Maresciallo Giardino e via Morra di Lavriano).

Anche per le auto sono assegnate 3 aree di parcheggio, più lontane dallo stadio. Le zone sono Piazzale Clodio, Viale XVII Olimpiade e Viale Tor di Quinto.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM