Assunzioni Atac e Airbus 2018: posti disponibili e requisiti

Atac, municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico a Roma, sta lavorando ad un nuovo piano di assunzioni per far fronte al prepensionamento di 330 dipendenti. Attesi, dunque, i bandi di concorso per l’assunzione di 620 autisti. Questi saranno disponibili nei prossimi mesi, assicura l’azienda.

Gli interessati dovranno attendere la pubblicazione dei bandi ufficiali per il recruiting. Gli avvisi di selezione verranno pubblicati sul portale riservato alle posizioni aperte dell’azienda sul sito dell’ Atac nella sezione “Lavora con noi”.

Inoltre passando al trasporto aereo, Airbus ha organizzato, per il 20 giugn,o un evento di recruiting a Tolosa. L’evento, AfterWork: catch your dream job!, dedicato all’innovazione, vuole far conoscere le numerose posizioni offerte nel settore digitale dell’azienda; in particolare quelle relative a cloud, big data, cyber security, the Internet of things (Iot), oltre al settore dell’intelligenza artificiale.

Il meeting ha l’obiettivo di far incontrare gli interessati con i responsabili dei progetti condotti all’interno di Airbus per un confronto in vista di assunzioni. Le posizioni aperte in Francia sono riservate a laureati con esperienza lavorativa di almeno due o tre anni.

Infatti il programma del recruiting day prevede presentazioni sui grandi progetti alla base della strategia di Airbus per il futuro e relativi alla digitalizzazione. Poi una serie di attività (con un esperimento di realtà aumentata) oltre a interviste.

Le posizioni aperte sono consultabili al sito www.dreamjob-airbus.com. Gli interessati possono presentare la propria candidatura fino al 18 giugno direttamente sul sito web dell’azienda. I selezionati riceveranno tutti i dettagli necessari per la loro partecipazione alla serata di recruiting via mail.

Poi nel 2017 Airbus ha assunto circa 3mila persone. Per il 2018 è previsto un piano assunzioni per il reclutamento di 4mila nuove risorse. Tra queste, oltre 500 saranno nel settore digitale, metà delle quali saranno assunte nelle sedi Airbus francesi.

